Escrocii și-ar fi convins prin SMS victimele să vireze banii în anumite conturi.

Poliţiştii au făcut miercuri dimineaţă șapte percheziții, la adrese din județele Timiș, Bihor, Mureș, Galați și Constanța, pentru a găsi probe în acest dosar.

Cercetările făcute până acum au arătat că, în perioada iunie - noiembrie 2025, suspecții ar fi folosit mai multe numere de telefon, pentru a trimite mesaje înşelătoare unor vârsnici.

Escrocii pretindeau că sunt fiul sau fiica acestora, că li s-a stricat telefonul şi că trebuie să facă urgent o plată. În aceste fel, victimele ar fi fost determinate să vireze sume de bani în diferite conturi bancare. Prejudiciul calculat până acum de peste 80.000 de lei, dar e posibil să mai apara păgubiţi.