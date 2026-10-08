Pentru Zona A, transportatorii plătesc 363 lei/zi sau 3.147 lei/lună, pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 tone şi 7,5 tone, inclusiv. Părerile bucureştenilor sunt împărţite şi mulţi se tem că creşterea tarifelor se va resimţi în preţul produselor pe care le transportă camioanele de marfă, relatează News.ro.

”Bucureştiul are de acum regulament pentru circulaţia camioanelor, tirurilor şi a altor vehicule grele!”, anunţă, joi, Primăria Bucurşti, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit municipalităţii, noile prevederi sunt următoarele:

→reduc traficul greu care degradează infrastructura rutieră, poluează, încurcă circulaţia;

→cresc siguranţa pentru ceilalţi participanţi la trafic: şoferi de autoturisme, pietoni;

→vin cu pârghii simple de verificare pe teren, de către Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

Prin noul regulament se extind restricţiile de tonaj la nivelul întregului oraş.

”Zona B a fost reconfigurată, prin extinderea de la limita Zonei A până la ieşirea din Bucureşti. Nu era nici o restricţie pe multe artere, se circula la liber şi nu se plătea taxă”, arată Primăria Bucureşti.

În plus, se actualizează taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor.

Pentru Zona A, transportatorii plătesc 363 lei/zi sau 3.147 lei/lună, pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 tone şi 7,5 tone, inclusiv. Pentru Zona B, 90 lei/zi sau 710 lei/lună.

De asemenea, se dublează amenzile pentru transportatorii care circulă fără autorizaţie - de la 4.000-5.000 de lei, la 10.000 de lei.

Postarea Primăriei Bucureşti de pe reţelele de socializare a stârnit discuţii aprinse.

”Că să înţelegem... acele tiruri care asigură aprovizionarea marilor magazine, nu contează denumirea, vor plăti mai mult pentru anumite zone. Deci, cu cât vor plăti mai mult transportatorii cu atât vor plăti consumatorii. Orice creştere de taxe şi nu numai este suportată de cineva”, a scris o persoană.

În replică, Primăria Bucureşti a adăugat: ”În orice capitală europeană traficul greu este limitat, restricţionat şi se circulă doar într-un anumit perimetru, în baza unei autorizaţii. Tirurile aprovizionează depozitele care se află în afara oraşului, iar magazinele cu vehicule mai mici”.

Un alt bărbat, care pare a fi transportator, a scris: ”Deci să înteleg că sunt obligat, dacă am firma în Bucuresti, camioanele înmatriculate pe Bucureşti, plătesc impozit pentru aceste maşini primăriei şi am garajul într-o zonă industrială de pe raza municipiului Bucureşti, nu în centru, să pot să ajung la garaj va trebui săa plătesc o taxă de acces? Menţionez că vorbesc de camion de 20t”.

Primăria Bucureşti i-a răspuns: ”Nu este vorba despre impozit, ci despre taxa de tranzit a camionului prin Bucureşti. Exista şi înainte, doar că Zona B a fost extinsă pana la ieşirea din limita administrativ teritorială”.

O altă persoană a scris: ”Aa, şi dacă plăteşti simbolic - că aşa pare suma - nu se mai degradează asfaltul? Nu mai pui în pericol publicul şi maşinile mici? Tare asta! Nu s-a gândit nimeni până la Ciucu la asta”.

Alţi comentatori apreciază limitarea traficului greu din oraş.