Regretul lui Orban vine din pandemie: nu a fost de acord cu toate restricțiile impuse de „comitetul tehnico-științific”

Vineri vom afla și ordinea în care vor apărea pe buletinele de vot. Campania electorală începe pe 25 octombrie, dar pe scena politică sunt deja mai multe frământări și scandaluri.

În cursa pentru Cotroceni a intrat și fostul premier Ludovic Orban, în prezent lider al partidului Forța Dreptei. Candidatul a fost invitat miercuri seară la Știrile PROTV de la ora 19.

Andreea Esca: Vi se pare că sunteţi responsabil în vreun fel și pentru lucrurile care nu merg bine în momentul acesta în România?

Ludovic Orban, candidat Forța Dreptei: „Nu am putut să rezolv toate problemele și toate provocările cu care se confruntă România. Ca prim-ministru nu am avut ocazia să guvernez un mandat de 4 ani de zile, cu o majoritate parlamentară certă. Am fost un an de zile premier, un premier care s-a confruntat cu cea mai gravă criză pe care a trăit-o un cetățean român de la Revoluție încoace, criza pandemică, criza economică asociată crizei pandemice. Am generat măsuri economice care au ajutat companiile, au ajutat cetățenii, de la IMM Invest, până la plata șomajului tehnic. Am un regret: am ținut cont prea mult de propunerile alea care au fost formulate de consiliul acela tehnico-științific. Trebuia să se închidă economia dacă îi ascultam integral.

Trebuia să nuanțez un pic anumite categorii de măsuri. De exemplu, eu nu am fost de acord să închidem piețele, să închidem școlile și să interzicem pelerinajele religioase. Numai că această decizie a fost luată la prezența președintelui la ședința de guvern și era foarte greu ca după anunțul președintelui să pot să schimb ceva.”

Andreea Esca: Candidați pe culoarul dreptei, împotriva lui Nicolae Ciucă (PNL). Nu credeți că în acest fel micșorați șansele dreptei, atât la parlamentare, cât și la prezidențiale?

Ludovic Orban, candidat Forța Dreptei: „Eu nu candidez împotriva nimănui, eu candidez pentru România, iar în ceea ce privește electoratul liberal am convingerea că mă consideră pe mine un reprezentant autentic al liberalismului, un om care are o carieră de 34 de ani în slujba liberalismului, un om care a susținut consecvent ideile, valorile, principiile, soluțiile liberale, un om care niciodată nu a virat la stânga sau a bătut în retragere cu stânga post-comunistă”.

Andreea Esca: Dacă ajungeți la Cotroceni, ce ați face altfel decât a făcut Klaus Iohannis?

Ludovic Orban, candidat Forța Dreptei: „Aș face aproape totul altfel față de Klaus Iohannis. Aș fi un președinte prezent în primul rând, nu un președinte absent. Un președinte implicat, nu un președinte care privește de la distanță, observă cu atenție.

Aș transparentiza toate cheltuielile publice, aș fi un președinte simțitor, uman, preocupat de nevoile pe care le au românii, deschis, un președinte care comunică cu societatea, un președinte care spune adevărul, care să-și pună umărul la dispoziție atunci când cineva are nevoie, un președinte care să întindă mâna atunci când cineva o ia la vale și are nevoie de o mână care să-l ridice. Un președinte sensibil, uman, cu adevărat preocupat de viața fiecărui român."

