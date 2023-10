Record de pelerini la racla Sfintei Parascheva. 350.000 de credincioși din toate colțurile țării s-au strâns la Iași

Doar că unii și-au pierdut răbdarea și s-au îmbrâncit cu jandarmii. 350 de mii de credincioși au trecut până acum pe la Sfântă, un record pentru ultimii ani.

Flămânzi și obosiți după ore lungi de așteptare, unii dintre credincioși au răbufnit.

Un astfel de pelerinaj este până la urmă și o proba a răbdării. Pe care vor să o treacă și doi soți din Pitești când se așeaza la coadă de peste 4 km.

Reporter: Sunteţi ultimul la rând.

Soți: „Foarte bine! Sacrificiu, sacrificiu! E prima dată când venim. Nicio problemă, cu Dumnezeu înainte.”

Reporter: Rezistați?

Soți: „Cum să nu, trebuie, eu sunt de pe schimbul III.”

Și iată-i 6 ore mai târziu.

Bărbat: „Foarte prost merge, asta este. Cred că avem mai bine de juma de oră aici. Nu ne-am mișcat din loc.”

Reporter: Ce o să faceți pe timpul nopții?

Bărbat: „Apă. De mâncare nu. Suc, cafea. Și răbdare, bineînțeles."

Femeie: „Mai e mult până departe. Dacă am venit aici, am intrat în horă."

O femeie din județul Bacău a parcurs drumul până la racla Sfintei în 20 de ore.

Femeie: „Cerem la sfanta sa avem un nepotel. Am reușit și am stat atâtea ore. Numai în picioare. Toată noaptea am vorbit și ne-am rugat "

Peste 600 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au leșinat sau au căzut, iar 50 dintre ei au fost duși la spital. Mitropolia a anunţat că va ţine moaştele Sfintei în baldachin până când ultimul pelerin se vă fi închinat.

