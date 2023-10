Oamenii stau ore în șir la coadă pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. „Emoții mult prea puternice”

De la începutul pelerinajului și până acum, pe la raclă au trecut peste 150.000 de persoane. Rândul la care s-au așezat credincioșii depășea joi noapte trei kilometri. La ora 22, erau 10.000 de oameni. Chiar dacă s-a înaintat lent, nu s-au lăsat descurajaţi.

Bărbat: „Să ne vedem copilul sănătos. Boală grea. Până acuma șase ore am așteptat și dacă era stăteam și 20, nu contează. Să ajungem la Sfântă, pentru că asta e ultima speranță”.

Femeie: „Am venit cu Alexandru și m-am rugat pentru el și Sfânta Parascheva m-a ajutat, de atunci este sănătos. A fost operat aici la Iași de un chist cervical anterior la vârsta de doi ani”.

Bătrână: „Sunt niște emoții mult prea puternice când ajungi, că de fapt tu te gândești tot drumul până ajungi aici ce să ceri, ce să spui și când ajungi acolo te-ai blocat de emoție, sentimentul ăsta că ai reușit”.

Acești tineri își doresc să devină părinți.

Femeie: „Să vină un bebe, să vină sănătos. Cu siguranță se vă împlini anul acesta”.

Tată: „Pentru prima oară am fost la sfânta Parascheva, eram într-un mini concediu și am ajuns aici și ne bucurăm, am stat cinci ore la coadă dar a meritat”.

Femeie: „Întruna am filmat, foarte frumos. I-a plăcut și a ieșit bine."

Au fost și zeci de pelerini care nu au avut cazare peste noapte și s-au adăpostit până dimineață în catedrală.

De când a început pelerinajul, peste 200 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au leşinat ori au căzut, iar 12 dintre ei au ajuns la spital.

Dată publicare: 13-10-2023 07:51