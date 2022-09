Presa britanică după moartea reginei: „V-aţi făcut datoria, doamnă!”, „Mulţumim”, „Inimile noastre sunt frânte”

"Inimile noastre sunt frânte: pare pur şi simplu de neimaginat. Cea mai înţeleaptă şi neclintită dintre femei, lumina noastră călăuzitoare în cele mai întunecate nopţi, a dispărut", scrie Daily Mail pe prima pagină.

Our hearts are broken: It just seems unimaginable. That wisest and most steadfast of women, our guiding light in the darkest of nights, has gone.https://t.co/A6XLugMvCv pic.twitter.com/EmSjFuB8cC