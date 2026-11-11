Reacții după excluderea lui Ovidiu Vanghele de la Cotroceni: „Nici măcar Ion Iliescu nu a interzis vreodată un jurnalist”

„Ceea ce face acum Nicuşor Dan este incredibil. Oamenii au voie să îl critice, iar el se poate simţi jignit, deranjat sau şocat. Ca politician de rang înalt taci şi înduri. Dar nu face mustrare publică că eşti tu sensibil. Ovidiu Vanghele îşi face treaba de jurnalist. Dacă nu îţi place de părul lui problema e la tine, nu la el", a scris Dănileţ pe Facebook.

„Nici măcar Ion Iliescu nu a interzis vreodată un jurnalist la Cotroceni, iar presa nu a fost niciodată comodă cu el”, a transmis jurnalista Emilia Şercan, potrivit News.ro.

Fostul judecător adaugă că preşedintele încalcă libertatea de exprimare a unui jurnalist.

Jurnalistul Cristian Andrei a scris, marţi seară, pe Facebook, că, deşi nu este de acord cu stilul lui Ovidiu Vanghele, niciodată nu a crezut că preşedintele României poate ajunge la o asemenea decizie.

„Nicuşor Dan e primul preşedinte român care interzice un jurnalist la Cotroceni şi îi anunţă asta în direct. Ce-i drept, Donald Trump face asta constant, dar nu mă gândeam că vom ajunge şi în România", a transmis jurnalistul.

Şi jurnalista Emilia Şercan a comentat gestul preşedintelui: „Nici măcar Ion Iliescu nu a interzis vreodată un jurnalist la Cotroceni, iar presa nu a fost niciodată comodă cu el. Atât de jos a ajuns Nicuşor Dan".

Comentarii au făcut şi mai mulţi politicieni.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a scris pe Facebook: "Libertatea presei nu este o favoare miloasă oferită unor jurnalişti, ci baza democraţiei".

Jurnalişti, politicieni, organizaţii civice şi diferite persoane publice au postat în mediul online şi prevederile legale care interzic preşedintelui o astfel de dispoziţie:

Articolul 18 din Legea 544/2001:

(1) Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.

(2) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.

(3) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.

(4) Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.

Articolul 19 din Legea 544/2001:

(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a anunţat pe jurnalistul Ovidiu Vanghele că nu mai are voie la Palatul Cotroceni, el arătând că, faţă de injuriile pe care acesta i le-a adus, a dispus să nu mai vină la conferinţe de presă, în acest mandat, dar colegii săi, miloşi, au sărit peste ordinul său.