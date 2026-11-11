În vest și în ținuturile sudice se încălzește față de marți. Maximele pornesc de la 5...6 grade în nordul Moldovei și ajung pe la 17...18 grade în Lunca Dunării.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi cu înnorări, dar și perioade cu soare. Temperaturile continuă să crească și se face mai cald decât în mod obișnuit la această dată.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se mai adună norii, însă NU sunt anunțate ploi. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile cresc cu 5...6 grade față de ieri.

Și în nordul Moldovei și în Bucovina se arată soarele printre nori. Vântul NU pune probleme, iar temperaturile, mai ridicate decât ieri, se vor situa între 6 grade la Suceava și 11 grade la Vaslui și Bacău.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, găsim mulți nori, poate și câteva ploi slabe.

Maximele vor ajunge până la 10 grade. Pe timpul nopții, ploile se vor extinde în toată provincia.

În ținuturile vestice urmează o zi cu atmosferă închisă, ploi în multe zone, iar temperaturile cresc ușor. Vântul NU pune probleme, iar temperaturile urcă până la 13 grade.

În Transilvania avem o dimineață răcoroasă în zona depresionară, pe unde este și puțină ceață. Mai târziu vor fi înnorări persistente și câteva ploi, mai ales în vestul provinciei. Se încălzește ușor și se vor înregistra 11 grade la Alba Iulia.

În Oltenia, atmosfera va fi schimbătoare, cu înnorări și mai multe reprize de ploaie. Apare și soarele pe parcursul zilei și se încălzește ușor. La Râmnicu Vâlcea se vor înregistra 16 grade.

Și în ținuturile sudice se mai adună norii, însă ploile vin pe spații restrânse. NU lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile cresc cu 9...10 grade față de marți.

În București, vremea se încălzește miercuri. După cele 11 grade de marți, maxima ajunge pe la 15 grade. Avem atmosferă schimbătoare, înnorări și condiții de ploaie slabă.

Temperaturile cresc și în zonele montane. O să plouă puțin în masivele vestice și în cele sudice. Ploile se extind însă la noapte și vor fi mai consistente în Carpații Occidentali. Vântul o să bată mai tare în zona înaltă din Orientali. Va atinge viteze de 80 km/h.