Reacțiile studenților de la Academia de Poliție după ce au primit mâncare stricată. „Toată lumea cerea pastile și lămâie”

De vină ar fi mâncarea primită la cantină, susține o sursă din cadrul instituției de învățământ, care a dorit să își păstreze anonimatul. Primele cazuri au apărut, marți, însă tinerii ar fi primit și în următoarele zile alimente stricate. Ambulanța a preluat, joi seară, alți zece studenți.

Student: „S-a consumat o carne gătită... Mult spus de porc, care avea un miros foarte înțepător. Colegii care mâncau într-o anumită sală s-au simțit rău, mai ales fetele. În prima seară au fost trei salvări, o colegă a leșinat pe platou. Greață, vomă, toată lumea cerea pe grupuri pastile și lămâie. La cabinet nu era nimeni, ca de obicei”.

Cei în stare gravă au fost transportați la spitalul Matei Balș, unde au primit îngrijiri medicale și au fost diagnosticați cu enterocolită și toxiinfecție alimentară.

Reprezentanții Academiei de Poliție au precizat că studenții nu au rămas internați și că, în urma incidentului, reprezentanții Direcției pentru Sănătate Publică București s-au prezentat la sediul instituției ca să facă o anchetă epidemiologică. Studenții susțin, însă că nu este adevărat.

Student: „Am fost anunțați că a venit DSP-ul. N-am văzut niciunul și suntem 1.600. E cam greu să ratezi o mașină a DSP. Inițial, spitalul a făcut cerere spre DSP să se ducă să verifice. Au fost cazuri în continuu. Ne-a anunțat domnul prorector că sunt 100 de studenți bolnavi, unii la spital, alții în concediu medical.”

Afirmația este confirmată și de directorul DSP, care a precizat pentru Știrile PRO TV că nu desfășoară nicio anchetă, ci doar se fac analize de laborator cu probe oferite de Academie. Acestea vor fi gata peste o săptămână.

Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Politiștilor Europol: „Vorbim de cea mai prestigioasă instituție de învățământ a Ministerului de Interne, cea care produce ofițeri. Are buget, are organigrama consistentă, dar care are manegement prost. Vorbim despre zeci de studenți care ne-au scris zilele acestea, zeci de părinți care ni s-au plâns că sunt îngrijorați, iar copiii lor umiliți”.

Nu este prima dată când studenții Academiei de Poliție reclamă mâncarea proastă și condițiile de cazare. Anul trecut au filmat șobolani pe holurile căminului și pereți cu infiltrații. În luna mai, conducerea Academiei a semnat un contract de renovare de aproape opt milioane de euro, însă lucrările nu sunt gata nici acum.

Student: „Sălile mari de curs sunt în reconstrucție. Noi ne desfășurăm activitatea, mâncam și facem cursuri în același loc. Nu e normal.”

Reporter: „Profesorii și conducerea mănâncă aceeași mâncare?”

Student: „Nu, au popota cadrelor unde e altă mâncare și se gătește separat.”

Reprezentanții Academiei de Poliție au refuzat să permită accesul unei echipe de filmare în bucătăria unde este preparată hrana studenților și nu au dorit să comenteze cele afirmate de studenți.

La două zile de la incident, Ministerul de Interne a precizat că se fac verificări.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 17-11-2023 19:07