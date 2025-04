Reacţia preşedintelui Colegiului Medicilor după ce un doctor a fost filmat în timp ce alunga pacienții veniți fără programare

Conducerea Spitalului Judeţean Ploieşti anunţă că a deschis o anchetă administrativă în urma apariţiei imaginilor în spaţiul public.

Reacția președintelui Colegiului Medicilor

”Atitudinea care trebuie să guverneze relaţia dintre medic şi pacient în timpul exercitării profesiei medicale, dar şi în afara orelor de program, trebuie să fie una de respect reciproc. Atitudinea domnului doctor relevată efectiv din dialogul filmat şi prezentat în mass-media, personal, consider că nu este cea mai potrivită. Nu trebuie ţipat sau, mai corect, consider că trebuie evitat orice fel de conflict, inclusiv cel verbal şi orice situaţie care poate genera o discuţie în contradictoriu. Pe de altă parte, trebuie să înţelegem că fiecare medic poate avea o anumită încărcătură, un anumit grad de burnout, iar din ce am înţeles – repet, din ce a fost prezentat în mass-media –, domnul doctor terminase programul de consultaţii şi consultase deja un număr mare de pacienţi aflaţi, probabil, în cadrul programărilor existente, dar şi un număr de pacienţi aflaţi în afara programărilor. (din ce am înţeles din relatări)”, este mesajul preşedintelui Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, după apariţia imaginilor în spaţiul public.

Ea precizează că, dacă vreunul dintre acei pacienţi care nu erau trecuţi pe listă reprezenta o urgenţă care să fie ameninţătoare de viaţă, ”medicul sau orice alt coleg trebuia să intervină”.

”Aici cred că vorbim, în primul rând, de o problemă de sistem, de a avea în ambulatoriu ture cu medici de aceeaşi specialitate, dar, bineînţeles, ştim cu toţii că, în marea majoritate a situaţiilor, există o lipsă de medici. Asistenţa medicală în Ambulatoriu este una dintre activităţile care pot fi deficitare din cauza finanţării inadecvate şi pot exista situaţii în care medicii să prefere să lucreze în sistemul privat. Medicul, ca orice alt angajat, are un program care presupune un anumit timp de lucru şi ore de odihnă. Cred că trebuie găsite soluţii ca programările să decurgă eficient, atât pentru medic, dar şi ca pacienţii să nu fie nevoiţi să aştepte la cozi. În acelaşi timp, şi pe pacienţi îi rog, cu consideraţie, să înţeleagă că trebuie să se programeze conform unui orar bine stabilit”, explică şeful Colegiului Medicilor.

Ea adaugă că a discutat cu reprezentanţii Colegiului Medicilor din judeţul Prahova şi i s-a comunicat că nu a fost depusă o plângere formală în legătură cu atitudinea medicului.

Apel către medici să evite conflictele cu pacienții

Cătălina Poiană face apel către medici ”să evite discuţiile contradictorii cu pacienţii, iar, mai ales în situaţiile ce ţin de aspecte administrative, să solicite conducerii unităţilor medicale unde activează sprijin şi măsuri care vizează inclusiv planificarea şi distribuirea programărilor, pentru a preveni tensiunile şi a menţine un climat de încredere şi respect în relaţia medic–pacient”.

Medicul filmat în timp ce se ceartă cu pacienţii este Cătălin Grecu, specialist ORL. El a fost filmat în timp ce spune unei paciente că nu mai consultă, că programul său s-a terminat şi că nu îl plăteşte nimeni să facă ”muncă patriotică”.

Directorul medical al SJU Ploieşti, Andrei Ilinca, a declarat pentru News.ro că la nivelul unităţii sanitare a fost declanşată o anchetă administrativă şi că au fost cerute puncte de vedere din partea celor implicaţi, până joi seara medicul care apare în înregistrare netrimiţând punctul său de vedere cu privire la eveniment.

Andrei Ilinca a explicat că ieşirea doctorului a avut loc, cel mai probabil, pe fondul oboselii, în contextul în care acesta consultase 37 de pacienţi, cu nouă mai mult decât ar fi trebuit. El a mai explicat că pacienţii care l-au filmat pe medic nu erau programaţi.

