Reacția lui Tăriceanu după ce Olguța l-a amenințat pe Iohannis cu plângere penală

Agerpres

Călin Popescu-Tăriceanu a comentat speculațiile potrivit cărora în coaliţie s-ar fi luat în discuție depunerea unei plângeri penale pentru înaltă trădare împotriva lui Iohannis, după respingerea numirii Olguţei Vasilescu la Ministerul Dezvoltării.

Întrebat dacă în coaliţie s-a discutat despre depunerea unei plângeri penale împotriva lui Iohannis, președintele Senatului a precizat că nu doreşte ca dezbaterea politică să fie coborâtă "la un nivel foarte jos".

"Am auzit tot felul de zvonuri la care nu am niciun fel de dorinţă de a răspunde, pentru ca să nu coborâm dezbaterea politică la un nivel foarte jos. Am luat notă de comunicarea făcută de preşedinte, de răspunsul, în speţă, de refuzul domniei sale şi acest lucru sunt convins că va fi analizat de doamna prim-ministru, care este responsabil de buna funcţionare a Guvernului şi de numirea şi revocarea miniştrilor", a afirmat Tăriceanu, potrivit Agerpres.

Deputata Lia Olguţa Vasilescu a anunţat joi că pregăteşte o plângere penală împotriva preşedintelui Klaus Iohannis pentru infracţiunea de abuz în serviciu, după ce acesta a respins numirea sa în funcţia de ministru al Dezvoltării.

"Nefiind vorba de niciun fel de motiv de legalitate pentru respingere, ci doar de ura personală, consider că domnul Klaus Iohannis se încadrează perfect la infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297, alin 1 şi 2, Cod Penal, motiv pentru care am început deja redactarea unei plângeri penale în acest sens", a scris Vasilescu pe Facebook.

Klaus Iohannis i-a transmis joi o scrisoare premierului Viorica Dăncilă în care anunţa respingerea numirii Liei Olguţa Vasilescu în funcţia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer