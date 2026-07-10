Polițiștii și pompierii au coborât în rapel de la ultimul etaj al blocului în care locuia cuplul și au pătruns în apartamentul de la etajul 7 pe geam. Acțiunea s-a încheiat fără victime, iar femeia a fost transportată la spital pentru investigații. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

La un moment dat, trupele speciale de intervenție și pompierii au primit semnalul că pot coborî în rapel de la etajul 10 al unui bloc din cartierul Militari. În același timp, o echipă de asalt a Serviciului de Acțiuni Speciale a forțat ușa.

„– Hai! Ușor! Poliția! Culcat! Rămâi acolo! Rămâi acolo!”

„– Sunt bolnavă de inimă, stați un pic.”

Intervenția spectaculoasă a fost necesară după ce polițiștii au fost alertați de un bărbat care le-a spus că fratele lui este blocat în casă cu partenera sa, o femeie de 56 de ani. Aceasta ar fi amenințat că își va face rău dacă bărbatul părăsește locuința. În același timp, a refuzat să lase vreun membru al familiei să intre în apartament.

Comisar-șef Ene Emilia, Secția 21 Poliție: „Pe parcursul intervenției, negociatorul a menținut dialogul cu cele două persoane din locuință, însă acestea au refuzat să deschidă ușa apartamentului. Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără ca persoanele în cauză să sufere vătămări.”

A ajuns la Obregia

Femeia și iubitul ei au fost preluați de echipajele medicale de la fața locului.

Corespondent PROTV: „După ce i-a acordat primul ajutor, echipajul de la ambulanță a dus-o pe femeie la Spitalul Obregia, pentru ca starea ei să fie evaluată de un specialist. În schimb, partenerul ei de viață, cu 3 ani mai tânăr, a fost dus la secția de poliție pentru a lămuri ce anume a declanșat situația de criză.”

Martor: „A fost o desfășurare mare de forțe. Femeia nu era rănită, părea OK, dar agitată.”

Anchetatorii au aflat că cei doi stau împreună de 20 de ani. Femeia nu ar fi fost victima unei agresiuni sau amenințări în ziua respectivă.

Cercetările continuă din oficiu pentru posibile infracțiuni de violență în familie și lipsire de libertate. Procurorii Sectorului 6 urmează să decidă dacă este cazul să ia alte măsuri legale sau să claseze dosarul.