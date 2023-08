Razii în stațiunile de la mare, după tragedia din 2 Mai. Patru permise de conducere, reţinute pentru droguri

„Poliţiştii au efectuat 542 de testări pentru alcool şi 155 pentru droguri. Au fost reţinute 13 permise de conducere, dintre care 2 pentru conducere sub influenţa alcoolului peste limita pentru infracţiune, patru pentru conducere sub influenţa drogurilor şi şase permise pentru conducere sub influenţa alcoolului sub limita pentru infracţiune, totodată, fiind retrase şi 20 de certificate de înmatriculare”, se precizează în comunicat.

De asemenea, în urma neregulilor constatate, au fost aplicate 46 de amenzi, în valoare de 35.240 de lei.

Poliţiştii au constatat şapte infracţiuni, dintre care două pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, patru pentru conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive şi una pentru conducerea unui autoturism neînmatriculat pe drumurile publice, se mai arată în comunicat.

Dată publicare: 26-08-2023