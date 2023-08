Tânărul ucis în accidentul din 2 Mai a înregistrat momentul impactului cu o cameră GoPro, pe care o avea într-o borsetă

Vlad Pascu luase un cocktail de droguri

Între timp, Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici", a finalizat analizele toxicologice, în cazul lui Vlad Pascu.

Potrivit unor surse din rândul anchetei, Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” ar fi încheiat analizele toxicologice, în cazul lui Vlad Pascu. Tânărul luase, se pare, un cocktail de subtanțe halucinogene, în care erau amestecate mai mult de 3 droguri. Inițial se vorbise doar de cocaină, amfetamină și meta-amfetamină. Dar în sânge pot fi depistate mai multe droguri.

În baza acestor rezultate și a concentrațiilor, se va cere o expertiză care să stabilească în ce masură drogurile i-au influențat șoferului capacitatea de a conduce. Raportul toxicologic a fost depus deja la dosar.

Pe de altă parte, anchetatorii au primit înregistrări audio de la tatăl lui Sebastian. Se pare că acea cameră GoPro a pornit chiar în momentul impactului, iar în înregistrare se aud scârțâitul roților și țipetele tinerilor care cereau ajutor.

Vlad Pascu, scos din celulă pe ușa din spate

Vlad Pascu a fost scos după prânz din arestul Poliției din Constanța, pe ușa din spate, - ca să nu fie văzut de jurnaliști - și dus la audieri la DIICOT. În jur de o oră a stat acolo, probabil ca să le explice procurorilor de unde și-a procurat drogurile. Mașina care l-a luat de aici, înapoi în arest, avea geamuri fumurii.

Dimineață, Vlad Pascu a fost vizitat în celula arestului de o avocată care a înlocuit-o pe Luminița Popescu, sora suprefectului PSD din Constanța, care i-a fost apărător în momentul arestării.

8 minute avocata Ionela Stoica, din Baroul Constanța, a stat în fața camerelor de luat vederi fără să ofere niciun răspuns la întrebările jurnaliștilor. O postare a ei de pe Facebook a atras însă atenția...

„Tu dormi? Nu dormi! Dacă știi, fură tu cum știi. Dacă poți, frate, să bei, atunci bea tu pentru toți! Dacă ai omorât un om, scapă tu cum poți”, a scris avocata pe Facebook.

La arestul Poliției din Constanța ar fi trebuit să meargă și părinții lui Vlad Pascu, ca își viziteze fiul. Nu au mai ajuns.

Cum ar fi asigurat Poliția din Constanța protecție anumitor indivizi

Între timp, apar noi informații despre cum Poliția din Constanța ar fi asigurat protecție anumitor indivizi. „Detașații trebuiau ținuți departe de „clientela” politică” - spune sindicatul EUROPOL care a făcut publice masaje primite de agenții trimiși din țară pe litoral.

„Am fost doar semafoare umane timp de 9 ore pe zi. Nu ne-au lăsat să acționăm absolut deloc pe alcool și droguri, ci doar să dirijăm. Atât! Să asigurăm fluență demnitarilor care veneau în vacanță în Constanța.”



„Dintre toți detașații, nici măcar unul nu a fost planificat în schimbul 3 să acționeze! Toți am fost în schimbul 1 și 2, strict pentru fluidizare!”



Polițist sub protecția anonimatului: „Pur și simplu am dirijat un semafor la trecerea de pietoni, ce înseamnă de la Agigea intrare până în Eforie Nord ieșirea. Deci, aia a fost activitatea noastră 35 de zile. Tu aveai niște posturi fixe, dacă te îndepărtai de acele posturi, în fiecare post erau camere de luat vederi, care șeful de serviciu le avea pe telefon și el le verifica constant, când nu eram acolo, dădea prin stație."

Cosmin Andreica, președinte Sindicatul Europol: „Nu au fost implicați și nu au fost desfășurate acțiuni pe alcool și droguri. Ei au fost o povară la adresa managementului din cadrul IPJ Constanța decât un sprijin.”

Ancheta declanșată de Corpul de Control al ministrului de Interne continuă la Constanța. La Guvern, unde în stânga premierul Marcel Ciolacu, l-a avut pe secretarul de stat în Ministerul de Interne, chestorul general de poliție Bogdan Despescu, s-au cerut noi capete.

Marcel Ciolacu, prim-ministru: „Aici nu vorbim doar de simple greșeli personale ci despre lucruri grave care arată că sistemul nu a funcționat într-o situație banală. Prin modul în care au acționat, dar și prin comportamentul ulterior, anumiți polițiști au devenit complici morali la crimă! Vreau să îi transmit domnului domnului ministru Cătălin Predoiu că are mână liberă să facă curățenie de sus până jos.”

Înaintea ședinței de Guvern, premierul a transmis că dacă poliția nu are suficiente aparate de tip „drug test”, să cumpere iar dacă nu are bani să îi ceară și îi va primi. El a cerut - de asemenea - o luptă mai eficientă cu traficanții de droguri.

