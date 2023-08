Prietenii tânărului mort în accidentul de la 2 Mai lansează campania de conştientizare „Drugs are NOT my life”

Ei şi-au denumit acţiunea „Drugs are NOT my life”, trimitere la unul dintre tricourile purtate de şoferul care a provocat accidentul în care doi tineri au murit, scrie News.ro.

„Suntem un grup de prieteni ai lui Sebastian Andrei Olariu din oraşul Pantelimon şi vă invităm duminică, 27 august, la ora 20:00, pe faleza lacului Pantelimon, la intrarea în oraşul Pantelimon la un eveniment special în memoria prietenului nostru, Sebi. Am dori să ne ajutaţi să promovăm o campanie de conştientizare, antidrog. Cu ajutorul vostru am vrea ca mesajele noastre să fie auzite de toată lumea, am vrea să fim şi noi cei care distribuie mesaje antidrog în România. Acesta este un fenomen care a fost depăşit de autorităţi, este motivul pentru care prietenul nostru, astăzi nu mai este printre noi. Vrem să fiţi alături de noi şi să strigăm în cor «Drugs are NOT my life» (Drogurile NU au ce căuta în viaţa mea)”, se arată în mesajul postat pe reţelele de socializare şi asumat de prietenii lui Sebastian Olariu şi de foştii colegi ai acestuia de la un club de dans din oraşul Pantelimon.

Aceştia spun că vor „să ştie cât mai multă lume că nu toţi tinerii se droghează” şi doresc ca, prin intermediul acestei campanii, să ajungă la tinerii „care pot pica cu uşurinţă în plasa drogurilor şi în a celor care îi corup”.

Evenimentul anunţat duminică seară, în oraşul Pantelimon, va fi, de asemenea, un omagiu adus tânărului mort în accidentul de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, un şofer în vârstă de 19 ani, care la momentul producerii evenimentului se afla sub influenţa a trei substanţe psihoactive.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 24-08-2023 23:05