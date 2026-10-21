Peste jumătate dintre șoferii prinși pe picior greșit au apăsat prea tare pedala de accelerație. Au fost însă și conducători care s-au urcat la volanul unor autoturisme fără asigurare sau inspecție tehnică periodică.

Agent: „Motivul opririi de astăzi, să știți, este încălcarea regimului de viteză în localitate.”

Cu 80 de kilometri pe oră a circulat un microbuz cu pasageri într-o zonă unde limita este de 50 de kilometri pe oră. În acest caz, amenda se ridică la 865 de lei. Buni de plată sunt și alți 77 de șoferi, surprinși pe DN1 cum mergeau cu viteză.

Probleme s-au ivit și la controlul documentelor...

Șofer: „Am omis, de ce n-am ITP, am omis.”

Agent: Din 2025?

Șofer: „Din 2025.”

Acțiunea polițiștilor, de tip releu, a avut loc pe toată lungimea Drumului Național 1, în județul Prahova.

Comisar Adrian Iosif, Poliția Rutieră Prahova: „Au fost constatate încălcări ale regimului de viteză, cea mai mare viteză a fost de 113 km la oră pe un sector limitat la 70, abateri privind starea tehnică a autovehiculelor, au fost reținute certificate de înmatriculare și plăcuțe cu numere de înmatriculare.”

Amenzi s-au dat și pentru nepurtarea centurii de siguranță.



