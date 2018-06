Război între 2 familii din Dâmboviţa din cauza unei depăşiri. "Ne-au luat la pietroaie"

Pro TV

Un incident în trafic a dus la un adevărat "război" într-o localitate din Dâmbovița.

Supărat că un șofer nu i-ar fi acordat prioritate, un individ, însoțit de un prieten, a mers să ceară explicații la scurt timp după scenele petrecute pe şosea. L-au vizitat pe conducătorul auto, însă lucrurile au degenerat și a fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru a calma spiritele.

Fata în vârstă de 18 ani povesteşte că se întorcea din Găeşti împreună cu iubitul ei, iar în drum spre casă, acesta ar fi depăşit o maşină. Deranjat de manevră, şoferul autoturismului, împreună cu un prieten, ar fi mers apoi să le ceară socoteala celor doi tineri.

Iubita şoferului: "A început să îl înjure şi apoi să facă precum toate alea, că a vrut să îl bage în şanţ. După a venit aici, la noi. I-a spus lui tati că oriunde îl prinde, îl bate, că ne dă foc la casă."

S-ar fi ajuns şi la violente, spun părinţii fetei. "Ne-au luat la pietroaie, ne-au dat cu spray în ochi. Au intrat pe poarta aceea, să intre în curte peste noi."

Suspecţii, în vârstă de 29, respectiv 35 de ani, recunosc că au mers la vecini acasă, dar neagă acuzaţiile. "Nu sunt vinovat, că dacă eram vinovat chiar aşa de grav cum spun ei, că am alergat, că am bătut, că am mai făcut puşcărie, nu e prima oară şi când am făcut, am spus, da... Nu, nu, chiar nu a ameninţat nimeni!"

Cei doi au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile şi sunt cercetaţi pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, ameninţare şi violare de domiciliu.

