Răsturnare de situaţie în cazul tânărului executat în stil mafiot într-un bloc din Bacău. Ucigaşul ar fi o vedetă K1

A fost identificat și prins principalul suspect, în cazul unui tânăr împușcat mortal într-o scară de bloc din Bacău, la început de martie.

Este vorba de un individ care se ascundea acum în Franța. Arestarea a fost făcută în baza unui mandat european.

Presupusul criminal are de 46 de ani și, susțin surse judiciare, este un cunoscut luptător de K1, care a activat și în Legiunea Franceză, fiind considerat unul dintre cei mai periculoși infractori din România. Bărbatul a fost arestat de polițiștii francezi într-o zonă de lângă Paris în baza mandatului european de arestare emis de procurorii din Bacău. El urmează să fie adus sub escortă armată din Franța în următoarele zile.

Tânărul împușcat mortal avea 22 de ani. În seara de 9 martie, o femeie a sunat la 112 și a spus speriată că a auzit patru focuri de armă. Pentru băiatul rănit grav la cap nu s-a mai putut face nimic, doctorii au fost nevoiți să declare decesul.

Tânărul fusese condamnat în 2015 la cinci ani de închisoare pentru infracțiuni informatice. Dar, cum la acea vreme era minor, a stat închis o perioadă mai scurtă. Procurorii DIICOT au probat atunci că tânărul a accesat, fără drept, conturile unor cetățeni români și străini și a comandat pe internet mai multe bunuri. Paguba s-a ridicat la o sută de mii de euro.

Ieșit de după gratii, tânărul începuse o afacere și dorea să-și reabiliteze numele, spuneau apropiații săi.

În martie, anchetatorii au avut indicii de la început că victima și ucigașul sau se cunoșteau. Acum, au ajuns la suspect.

Mandatul eurpean a fost emis în urmă cu două zile, iar individul a fost ridicat miercuri, în Franța.

Urmează să aflăm și care a fost mobilul crimei.

Cum s-a petrecut crima



Un tânăr de 22 de ani din Bacău a fost împușcat în cap în scara blocului. Anchetatorii au ajuns imediat, chemați de vecinii speriați de focurile de armă, dar criminalul a reușit să fugă. Toată poliția din județ l-a căutat.

Procurorii cred că victima și agresorul se cunoșteau. Tânărul ucis fusese condamnat în trecut pentru fraude informatice, prin care reușise să fure 100.000 de euro.

Vecinii au auzit mai multe focuri de armă trase pe casa scărilor. O femeie a suferit un șoc atunci când a deschis ușa și l-a văzut pe tânărul de 22 de ani plin de sânge.

Reporter: „Câte împușcături s-au auzit?”

Femeie: „Nu știu, trei sau patru.”

Reporter: „Ați ieșit și l-ați văzut pe băiat întins jos?”

Femeie: „Da, am ieșit că am crăpat ușa. Când au ieșit toți vecinii am ieșit și noi.”

Reporter: „Băiatul mai dădea vreun semn de viață?”

Femeie: „Nu. Era acolo.”

În 2015, pe când era minor, Iulian, tânărul care a fost împușcat marți seară, a spart conturile mai multor cetățeni români și străini și a comandat pe internet mai multe bunuri. Paguba s-a ridicat la 100.000 de euro.

Ieșit de după gratii dintr-un centru de minori, tânărul începuse o afacere și dorea să-și reabiliteze numele, spun apropiații. Totul s-a terminat însă aseară în scara blocului în care locuia cu chirie.

Zona a fost înconjurată de luptători ai trupelor speciale și de polițiști, iar un echipaj medical a ajuns în scurt timp. Pentru băiatul rănit grav la cap nu s-a mai putut face însă nimic.

Aura Crețu, manager ambulanță Bacău: „Avea leziuni incompatibile cu viața. Nu s-au mai impus manevre de resuscitare.”