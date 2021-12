Raed Arafat: Fără discuţie, Omicron va ajunge în România. Este mult mai contagioasă decât tulpina Delta

Agerpres

Raed Arafat a declarat, vineri, că varianta Omicron a SARS-CoV-2 va ajunge şi în România şi că măsurile care se iau acum de către unele state sunt pentru a întârzia apariţia acestei tulpini, timp în care se analizează eficienţa vaccinurilor.

Raed Arafat a declarat la Digi24, vineri seară, că încep să apară primele informaţii despre Omicron şi că această tulpină va ajunge şi în România, în cele din urmă, aşa cum a ajuns şi tulpina Delta care acum este predominantă.

”Fără discuţie, cum a ajuns tulpina Delta, aduceţi-vă aminte cum discutam de ea, tulpina Delta era departe, era în Anglia, în unele zone şi România nu o avea, totuşi, după vară este predominantă. Iar Omicron este mult mai contagioasă decât tulpina Delta şi la acest moment toate măsurile pe care le ia ţările lumii, în general, sunt măsuri de întârziere pentru mai multe motive: să o studiem mai bine, să înţelegem impactul ei, să vedem dacă are efect vaccinul asupra ei sau nu, să vedem ce măsuri putem să luăm din punct de vedere al îmbunătăţirii vaccinurilor, dacă actualele vaccinuri nu au efect. Deja încep să apară primele informaţii”, a declarat Arafat.

Arafat: Persoanele vaccinate nu fac formă gravă

Acesta a explicat că mai e nevoie de o săptămână sau două pentru a înţelege efectul vaccinului, în cazul acestei noi tulpini.

”Pe baza primelor informaţii se nuanţează măsurile, ţările încep să nuanţeze măsurile pe care le-au luat şi ieri am avut o dezbatere cu un coleg din SUA, un pneumolog care eu zic că a fost foarte bună şi a explicat cum în SUA se lucrează pe această linie şi era de părerea pe care lucrăm şi noi, că mai e nevoie de ceva timp, o săptămână, două, până se va înţelege exact efectul vaccinului, gravitatea bolii asupra celor vaccinaţi, gravitatea bolii asupra celor nevaccinaţi. la acest moment pare că totui, persoanele vaccinate nu fac formă gravă. Nu ştim, însă toate aceste detalii în amănunt şi pe cifre mari. Aşteptăm detalii suplimentare”, a declarat Arafat.

Şeful DSU a mai declarat că deja companiile producătoare de vaccinuri adaptează serurile pentru noua tulpină.

”Deja companiile de producţie de vaccinuri au început să creeze anumite vaccinuri adaptate noii tulpini, chiar dacă nu avem o concluzie finală, dacă vaccinul actual are efect egal cu celelalte tlpini sau nu. Deja se fac anumite progrese. Moderna a anunţat acest lucru, Pfizer a anunţat acest lucru. Au fost diferenţe de opinie, Pfizer a anunţat că vaccinurile au efect şi protejează împotriva formelor grave, Moderna nu era convinsă de acest lucru, dar pe toate liniile se lucrează pe adaptarea vaccinurilor pentru această variantă”, a declarat Arafat.

Raed Arafat a mai precizat că România este avantajată că nu are zboruri directe cu zona Africii de Sud care este afectată de Omicron.

”Situaţia noastră, care este favorizabilă este că noi nu avem zboruri directe cu zona care este mai afcetată, zona Africii de Sud. Am recuperat unii cetăţeni de acolo, sub un control foarte strict de carantinare, de testare, de toate aceste aspecte şi aşa am descoperit cele trei cazuir care oricum erau carantinate de când au intrat în ţară. După care s-a luat măsura ca cetăţenii ţărilor terţe, care nu sunt cetăţeni europeni să nu poată intra în România pe următoarele săptămâni, plus personele care vin de acolo, obligatoriu carantinare, indiferent de statusul lor, vaccinat, nevaccinat, testat, netestat se carantinează, cel puţin pentru 10 zile. aceste măsuri ar trebui să încetinească sau să limiteze intrarea variantei din zonele afectate”, a declarat Arafat.

Şedul DSU a precizat că cel de-al cincilea val al pandemiei ar putea să fie dat de variantele Delta şi Omicron.