Tot mai multe țări impun restricții noi, de teama Omicron. Ce măsuri au fost luate în Germania și SUA

Sunt suspiciuni că 50 de oameni au fost infectați cu Omicron la o petrecere de Crăciun organizată în Norvegia.

Noua variantă a coronavirusului se transmite extrem de usor, iar numărul de țări care o detectează "crește de la zi la zi", a avertizat Organizația Mondială a Sănătății.

Care susține, totuși, că deocamdată nu sunt motive să intrăm în panică, pentru că avem arma vaccinului. În Germania, cei nevaccinați sunt excluși de la cele mai multe activități culturale și de divertisment, nu au voie în magazinele ne-esențiale și, în general, trebuie să se testeze aproape zilnic. Pe de altă parte, Statele Unite au înăsprit regulile de călătorie.

Germania, unde crește din nou numărul infectărilor cu Covid, a introdus noi reguli. Doar cei imunizați sau trecuți recent prin boală sunt primiți în restaurante, săli de cinema și spectacole, precum și în magazinele neesențiale. Restul nu.

Hendrik Wuest, premierul landului Renania de Nord-Westfalia: "Va fi o reducere semnificativă a spectatorilor la evenimentele majore, cum ar fi meciurile de fotbal din Bundesliga. Totodată, cluburile și discotecile vor fi închise în multe landuri".

Mai mult decât atât, la anul, vaccinarea ar putea deveni obligatorie în Germania.

Angela Merkel, cancelarul Germaniei: "Parlamentul german urmează să decidă dacă e necesară vaccinarea obligatorie a populaţiei. Am cerut comisiei de etică să lucreze la un proiect de lege care, dacă va fi aprobat, ar putea să intre în vigoare în februarie 2022".

Cel puțin 50 de persoane din zona Oslo au fost testate pozitiv pentru varianta Omicron a coronavirusului, cazurile fiind legate de petrecerea de Crăciun organizată de o companie la un restaurant din capitala norvegiană. Acesta pare să fie cel mai mare focar depistat până acum în Europa.

Ingvild Kjerkol, ministrul norvegian al Sănătății: "Ne așteptam ca această variantă să ajungă și în Norvegia și, de asemenea, ne-am gândit că ar putea fi deja aici. Acum, că s-a confirmat, este important să luăm în considerare introducerea unor măsuri noi".

Potrivit unui studiu din Africa de Sud - primul din lumea reală în privința efectelor noii variante - Omicron are o "abilitate substanțială" de a evada față de mecanismele de imunitate dobândite după precedentele infectări cu COVID. Concluziile studiului sugerează că Omicron poate cauza" un val substanțial de infectări", chiar și în populațiile cu nivel ridicat de anticorpi.

Oamenii de știință au cercetat aproape 2,8 milioane de cazuri confirmate de Covid în Africa de Sud, începând cu martie 2020, și au descoperit peste 35.600 de reinfectări.

Fapt semnificativ, riscul de reinfectare în "valul Omicron", revarsat acum asupra Africii de Sud, este de aproape trei ori mai mare decât în "valul Delta".

Dr. Takeshi Kasai, directorul regional al OMS pentru Pacificul de Vest: "Controalele la graniță pot întîrzia răspândirea virusului și pot conferi un răgaz. Însă fiecare țară și fiecare comunitate trebuie să fie pregătite pentru noi creșteri ale infectărilor. Vestea bună este că niciuna dintre informațiile pe care le avem acum despre Omicron nu sugerează că ar trebui să schimbăm direcția răspunsului nostru".

Varianta Omicron este deja si in America unde au fost depistate cel putin 10 cazuri, jumatate in zona metropolitana a New Yorkului.

Kathy Hochul, guvernatorul statului New York: "Deocamdată, nu avem de ce să ne alarmăm. Vrem doar să ne asigurăm că oamenii conștientizează informațiile pe care le vor primi".

Președintele Joe Biden a anunțat reguli mai stricte de călătorie. De săptămâna viitoare, toți cei care merg în Statele Unite din străinătate, inclusiv americanii, sunt obligați să aibă un test de Covid, nu mai vechi de 24 de ore, înaintea călătoriei. Indiferent dacă sunt vaccinați sau nu.

Joe Biden, președintele SUA: "Nu avem în vedere închideri sau măsuri de lockdown, ci vaccinarea cât mai extinsă, inclusiv cu doza booster, precum și testare anti-Covid".

În America, obligativitatea purtării măștilor sanitare în avioane, trenuri sau autobuze a fost extinsă până la jumătatea lunii martie.