Proteste anunțate la Iași împotriva interzicerii pelerinajului de Sfânta Parascheva. Jandarmii sunt în alertă

Peste 300 de oameni erau, luni dimineața, în curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și înaintau printre gardurile de protecție, cu gândul să ajungă la racla Sfântei Parascheva.

Cu flori în brațe și citind din cărți de rugăciune, enoriașii s-au închinat la moaștele Sf. Cuvioase Parascheva.

Mulți au ales să vină de dimineață pentru a scăpa de aglomerația care se formează după amiază.

Femeie: ”Doar biserica ne-a mai rămas, nu mai avem altceva în care să avem încredere”.

Femeie: ”E trist, e păcat că nu ne lasă pe toți să intrăm”.

Între timp, muncitorii lucrau la amenajarea scenei, acolo unde va fi organizată slujba pentru hramul Sf. Parascheva, de pe data de 14 octombrie.

Și luni seara, sute de oameni și-au anunțat prezența în fața Catedralei Mitropolitane, în semn de protest și solidaritate față de cei din afara municipiului Iași care nu pot intra în lăcașul de cult.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, face apel la discernământ și le cere pelerinilor să înțeleagă contextul epidemiologic în care se afla Iașiul.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: ”Să se gândească că avem o sărbătoare religioasă, într-un context pandemic. Tot ceea ce a însemnat acest an a însemnat un an diferit faţă de ceilalţi ani, atât ca sărbători pascale, ca Rusalii, concedii, început de an, ca şcoală, în general. Haideţi să gândim că trebuie să adaptăm acest pelerinaj la pandemie şi nu pandemia la pelerinaj. Să ne gândim la cei care sunt în spitale, la cei care şi-au pierdut viaţa şi la corpul medical. Suntem acolo, şi noi avem credinţa în suflet, cu toţii o avem, toţi ne rugăm şi la intrarea în schimb şi la ieşirea din schimb şi pentru cei care îi îngrijim”.

Jandarmii ar putea începe să amendeze credincioșii

Cei mai mulți dintre protestatarii adunați patru zile la rând în fața Mitropoliei pentru proteste nu purtau mască de protecție și stăteau înghesuiți, umăr la umăr.

Vasile Cepoi, director DSP Iași: ”Credința nu îi apară de boală, să aibă grijă”.

Jandarmii au identificat cel puțin 5 indivizi care ar fi, de fapt, organizatorii protestelor din fața Mitropoliei din Iași și care ar putea fi amendați, dacă instigă la violență, așa cum au făcut-o în prima seară de proteste.

Până acum, oamenii legii nu au aplicat sancțiuni celor care nu au respectat regulile sanitare impuse de perioada stării de alertă, dar nu exclud să aplice legea începând de luni seara. Amenzile pot ajunge până la 10.000 de lei.