Lecție de viață oferită de un copil de 8 ani la pelerinajul de Sfânta Parascheva: ”Este covid și trebuie să purtăm distanța”

În ciuda realităţilor zilei, referitoare la infectarea cu noul virus, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei încearcă să convingă autorităţile să anuleze interdicţia dată pelerinilor din alte oraşe, sosiţi la Iaşi.

Aceştia nu au voie să meargă lângă racla cu moaştele Cuvioasei Parascheva, pentru a se evita, astfel, o prea mare aglomerare de oameni.

Până vineri la orele amiezii, în cele două zile de pelerinaj, puțin peste 1.200 de oameni au trecut de porțile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Anul trecut, în a doua zi de pelerinaj, în jur de 43.000 de persoane așteptau la rând.

Tocmai de aceea preoții ar vrea că măsurile luate acum să fie ceva mai blânde.

Preot Constantin Sturzu, purtător de cuvânt Mitropolia Moldovei și Bucovinei: "Dacă am fi văzut mulțimi mari de oameni, care nu respectă regulile, atunci era de înțeles o intervenție a autorităților. Noi ștergem, curățim racla la o oră și suntem dispuși poate și mai des, dacă e cazul. Dar vedeți care este fluxul de pelerini, sunt foarte puțini".

Tot vineri, mai mulți credincioși s-au strâns în fata intrării în Mitrolopie, nemulțumiți că nu sunt lăsați să intre.

”Femeie: Niciodată nu am avut așa. Am 83 de ani și nu am apucat așa ceva.

Reporter: V-a fost teamă să atingeți racla în acest an?

Femeie: Am atins-o. Maica Parascheva tare mult ne-a mai ajutat, și de ce vor să facă problema asta? De ce nu ne lasă? Doamne, ce o să fie, până la urmă, oare?".

”Florin Pascariu: Parcă nu ne e la îndemână. De copil mic eu vin și așa liniște chiar nu am văzut. Nu îmi vine să cred, e ceva ce nu s-a mai întâmplat de mult.

Reporter: La raclă ați fost, ați atins racla?

Florin Pascariu: Da, sigur. Am fost la Sf Parascheva, cu nepotul, ne-am rugat acolo".

Robert, nepotul în vârstă de 8 ani, înțelege perfect prin ce perioadă trecem cu toții.

Robert Bondar: "Este covid și trebuie să purtăm distanța, să purtăm masca corect, să ne dăm cu dezinfectant ori de care ori e nevoie".

Înalt Prea Sfințitului Teofan a cerut ca toate restricțiile impuse de autoritățile centrale să fie anulate, ținând cont de faptul că pelerinajul a fost scurtat.

Și-a luat inclusiv angajamentul de a monta plexiglas în jurul raclei.

Femeie: "Am venit de la spital, eu plec la gară acum. Am insistat. I-am rugat să mă lase 5 minute, nu stăteam mai mult. Am și testul Covid făcut ieri, deci care ar fi problema?".

Pentru cine s-au făcut excepții la pelerinaj

Alții susțin că restricțiile sunt binevenite, în condițiile în care doar vineri Iașiul a raportat 181 de noi cazuri de infecție cu Sars Cov 2.

Femeie: ”Foarte bune sunt măsurile care s-au luat. Mai bine ne ferim ca să punem punct, că altfel nu mai terminăm. O întindem ani și ani, tot înainte".

Vineri după amiaza, autoritățile județene au hotărât să permită accesul la moaște angajaților Arhiepiscopiei Iașilor, studenților și cadrelor didactice de la Facultatea Teologie din oraș, chiar dacă nu au domiciliul în oraș.

Au acces și preoții voluntari care trebuie să poarte ecuson eliberat de Arhiepiscopie.