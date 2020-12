Programul „Tânărul Fermier”, eșec pentru românii întorși din diaspora: niciunul nu a fost acceptat

Programul „Tânărului Fermier” care se adresa românilor din diaspora s-a dovedit un eșec.

Doar zece tineri întorși în țară care vor să facă agricultură au aplicat, însă toate dosarele au fost respinse pe motiv că nu îndeplineau criteriile impuse. În schimb, aproape 500 de tineri care au deja ferme au reușit să obțină sume până la 50 de mii de euro și se vor dezvolta.

Marius a muncit în Germania şi s-a întors acasă în primăvară. S-a gândit să profite de programul guvernamental de 20 de milioane de euro adresat lui, dar n-a avut noroc.

Marius Lucaciu – aplicant: „Zic, e o şansă în plus pentru mine şi să rămân aproape de familie. Am întâmpinat foarte multe probleme, extraordinar de multe probleme. Deci, birocraţia în România te omoară."

Pentru a putea obţine finanţare, cei care locuiesc în diaspora ar fi trebuit să aibă sub 41 de ani, studii agricole sau să fi lucrat cel puţin 3 luni în agricultură, în ultimul an, într-un stat din Uniunea Europeană. Doar zece persoane au aplicat şi toate proiectele au fost respinse pentru că nu au îndeplinit criteriile.

Marian Costea - consultant fonduri europene: „Nu toţi românii din străinătate lucrează în agricultură, drept urmare marea majoritate care au vrut să depună aceste proiecte nu au fost eligibili, iar cei cei care erau eligibili nu s-au încadrat în timp pentru că ghidul a apărut extrem, extrem de târziu. Şi atunci nu reuşeai să îţi depui toate actele"

Iulian Bucătaru - director general adjunct AFIR: „Eu cred că într-o măsură, cei din diaspora au fost surprinşi de această opţiune. Trebuie să avem răbdare, să avem soluţiile care să rămână în parametrii regulamentelor europene, dar să simplifice cumva abordarea acestor români."

Programul a avut în schimb succes pentru tinerii români DEJA fermieri. Aici s-au înscris 778 de persoane, iar bugetul de 20 de milioane de euro a ajuns pentru 493 de persoane.

Ana-Maria Pepu are 28 de vaci în Timiş. A depus un proiect şi tocmai a aflat că a primit o finanţare de 40.000 de euro. Vrea să cumpere un tractor şi să investească în dozatoare de lapte.

Ana-Maria Pepu – beneficiar: „Acum şi cu acest virus, vânzările au scăzut destul de mult şi este destul de greu să aduni o sumă de bani să achiziţionezi un utilaj sau să modernizezi ferma"

Şi Doruța Iancu din Bihor şi-a încercat norocul şi a obţinut finanţare din program.

Doruța Iancu – fermier: „Am aşa: o cultură de 30 de ari de căpşuni, mai am legume, un hectar de dovlecel şi 50 de arii de ceapă. Şi porumb. Am fost nevoită să îmi fac o baltă de irigare, să am de unde să-i ud."

Beneficiarii programului Tânărul Fermier primesc între 40 şi 50.000 de euro, în funcţie de dimensiunea fermei. 75% din bani la început, iar restul la finalul implementării proiectului propus.