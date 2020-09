Va fi criză de porumb din cauza secetei. Soluția găsită de un fermier din Constanța

Seceta din Bărăgan a uscat lanurile de porumb, așa că țara noastră ar putea importa anul acesta mălai și boabe, pentru hrana animalelor după producția record de anul trecut.

Agricultorii, obișnuiți să scoată 11-12 tone, se plâng că pe alocuri abia vor scoate 100 de kilograme de porumb, la hectar.

În judeţul Constanța, suprafeţe imense cultivate cu porumb au fost compromise de secetă.

Mircea Kipailă, fermier: „Fără să avem un sistem de irigaţii performant, aproape imposibil de cultivat. Din păcate, porumbul nu a mai făcut producţie decât 100-200 de kilograme pe suprafeţe întinse, fiind calamitat în întregime".

După ce şi-a dat seama că nu se poate baza pe vechiul sistem de irigaţii, Ilie Zelca a pus în funcţiune unul dintre cele mai performante sisteme din judeţul Constanța, cu fonduri europene.

Ilie Zelca, fermier: „A fost un proiect cu o valoare de 1.100.000 de euro plus tva din care majoritară a fost componenta de irigaţii. Am forat, am contractat o firmă, am forat un puţ la o adâncime de 740 de metri iar debitul pe care îl avem în momentul de faţă este undeva la 100 de litri pe secundă".

La capătul instalaţiei, un petic de pământ a rămas neirigat, în voia naturii.

„Porumbul de aici a primit doar 16 litri de apă naturală şi este practic ce s-ar fi întâmplat cu tot porumbul dacă nu aveam sistem de irigaţii" a explicat diferența agricultorul.

În Oltenia e jale

În sudul Olteniei, producţia de porumb este la jumătate, din cauza lipsei precipitaţiilor. Fermierii din Dolj sunt grav afectaţi.

„Seceta, canalizările nu le-au făcut de 30 de ani, nu au făcut nimic, era mai bine era pe timpul lui Ceauşescu” spune un fermier.

La Bucureşti se fac planuri, însă mulţi fermieri nu ştiu dacă mai pot rezista până sunt puse în practică.

Adrian Oros - ministrul agriculturii: „Avem acest program pe care la finele lui octombrie îl vom trimite la comisie, unde vom încerca şi vom reuşi să atragem peste 6 miliarde de euro pentru acest program, până la finalul lui 2026"

Dacă primeşte cantitatea minimă de 300 de litri pe metrul pătrat anual, un hectar poate produce între şase şi opt tone de porumb ştiuleţi, în funcţie de soi. Dacă terenul este irigat, producţia poate ajunge şi la 14-15 tone.