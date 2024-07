Profesorul de la „Sf. Sava” este în stare gravă la Spitalul Floreasca, după ce ar fi încercat să se sinucidă

Bărbatul ar fi încercat să-și ia viața, iar acum este internat în stare gravă la Spitalul Floreasca în secția de toxicologie.

Cercetat sub control judiciar pentru că ar fi abuzat sexual în 2021 doi băieți de 16 și 17 ani, profesorul Sorin Spineanu pare că a cedat sub presiunea acuzațiilor.

După ce a semnat controlul judiciar la secția 12 de poliție, s-a întors în locuință sa și a comis un gest extrem.

Alarma s-a dat în jurul orei 21 după ce un apropiat al profesorului Spineanu a sunat la 112 să anunțe că nu mai poate să ia legătură cu acesta.

Temerile lui s-au adeverit, bărbatul de 51 de ani a fost găsit în stare de inconștientă în apartamentul sau, iar un echipaj medical chemat de urgență să intervină a constatat că Spineanu se afla în comă glasgow de gradul 3.

Vecină: „Era un om normal, nu l-aș fi suspectat niciodată. Cu maximă sinceritate spun. Nu am avut discuții ceva mai aprofundate, doar legate de vecinătate. Oricum, veneau foarte mulți copii. Asta e o certitudine. Da. Am numărat la un moment dat 10 persoane, 10 copii.

Reporter: În aceeași zi?

Vecină: Da. Avea foarte mulți, că mă întrebam unde naiba îi bagă pe toți, pentru că are totuși un apartament de două camere”.

Echipajul de terapie intensivă l-a transportat pe profesorul Spineanu la camera de gardă a spitalului Floreasca. Potrivit procedurii, medicul de gardă i-a anunțat pe polițiști că bărbatul este victima unei tentative de suicid.

Chiar dacă profesorul Spineanu este în comă, asta nu înseamnă că ancheta în cazul lui se încheie.

Procurorii chiar au contestat măsură controlului judiciar, iar ședința de judecată se poate desfășură și fară prezența sa fizică.

Pe de altă parte, dacă Sorin Spineanu nu supraviețuiește acestei tentative de suicid, dosarul va fi clasat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: