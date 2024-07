Performanță românească peste Ocean. Domeniul în care un gorjean îi uimește pe americani. „Este un fenomen!”

Autoritățile județene i-au oferit un titlu onorific, pentru a-l face cunoscut și pe meleagurile natale.

Profesorul universitar Cristian Popescu s-a născut la Novaci, în Gorj, însă a plecat în Statele Unite la începutul anilor `90.

Și-a luat licența în matematică la universitatea din Ohio. Apoi, a urmat cursuri post-doctorale la instituții din California și Texas.

Acum predă la Universitatea San Diego. Pentru meritele sale, autoritățile județene l-au recompensat cu titlul de „Gorjeanul Anului”

Cristian Popescu, profesor universitar: „Faptul că această onoare vine de acasă, o face extrem de prețioasă în sufletul meu. E cel mai frumos titlu pentru mine, deși, dacă mă duc în America, eu nu pot să traduc în engleză Gorjeanul Anului”.

Cosmin Popescu, președinte CJ Gorj: „Cu singuranță cred că de azi e un nou început și pentru domnul profesor”.

La festivitate a fost prezentă și o fostă elevă de la școala din Novaci.

Corina Croicu, fostă elevă: „L-am avut profesor în clasa a IX-a și după 40 de ani și-a adus aminte numele meu. Este un fenomen”.

Marius Borcan, fost coleg: „Este o frumoasă poveste, având în vedere că am copilărit împreună, am făcut școala împreună, am fost prieteni buni colegi”.

Când ajunge la Târgu Jiu, profesorul nu uită să treacă pe la operele lui Brâncuși.

Cristian Popescu, profesor universitar: „Mă mândresc cu Brâncuși în Statele Unite. Colecțiile lui sunt și la New York și la Philadelphia, la muzeele de artă, în anul 2000 lucrarea lui Pasăre Măiastră a fost declarată cea mai vizionară sculptură modernă a secolului 20 de către Time Magazine”.

Din 2021, Cristian Popescu este membru de onoare al Societății Americane de Matematică.

A publicat peste 50 de lucrări științifice și a coordonat doctorate la diverse universități din SUA.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 29-07-2024 09:38