Producătorii tradiționali sunt tot mai numeroși în ultimii ani. Au piață de desfacere pe internet

Încet, dar sigur, afacerile cu produse românești au luat din nou amploare în 2021 şi am înregistrat chiar un vârf. Cererea a crescut, odată cu pandemia, când s-au derulat o mulţime de campanii de susţinere.

Și numărul produselor certificate, pentru care autoritățile garantează calitatea și autenticitatea, este de cinci ori mai mare, în ultimii trei ani.

Dacă inițial, într-o fabrică de lactate din Tecuci se făceau doar câteva sortimente de iaurt, acum spre magazinele şi restaurantele din țară pleacă și alte produse, precum chefirul, laptele bătut ori smântâna. Cererea românilor pentru produsele locale s-a văzut mai ales în producția de anul trecut.

Alina Donici, cofondatorul unei fabrici de lactate: „Am reușit să dublăm de la an la an, iar astăzi am ajuns să procesăm o medie de 12.000 de litri, 12 tone pe zi, și suntem în plin proces de expansiune.”

Tot mai apreciate sunt și berile artizanale făcute în Brașov.

„Asta e prima bere cu care am început și a ieșit foarte bine. Și bucurându-se de aprecierea consumatorului, atunci a decis să facă mai multe. Apoi berea blondă. De băut vara, de băut oricând, de băut fără motiv”, explică fondatorul.

De altfel, o dată cu începutul crizei sanitare care a închis restaurantele unde își livrau mare parte din marfă, mulți producători și-au dat seama că singura lor salvare este internetul. Așa că cei care și-au unit forțele au reușit să supraviețuiască, ba chiar să-și crească vânzările. Iar dorința românilor de a-i susține le-a dat avânt. Pe o platformă, de exemplu, la sfârșitul lui 2019 îşi expuneau produsele 700 de producători din toată țara. Acum, sunt peste 2.000.

Mihai Mihu, coordonatorul unei platforme cu produse locale: „E o creștere de diversitate, apar produse inedite. La ora actuală, mall-ul țărănesc rezolvă două probleme. Prima, referitoare la partea de comunicare și marketing. Și a doua, legată de partea de logistică, în sensul în care la acest moment avem posibilitatea de a muta două borcane de dulceață de afine din Munții Apuseni în Iași, de exemplu.”

Iar explozia de bunătăţi locale se vede şi în numărul tot mai mare de băcanii.

Lista producătorilor atestați de Ministrul Agriculturii

Şi numărul producătorilor certificați a crescut de cinci ori în ultimii trei ani. Dacă la începutul lui 2019, erau 230 atestați de Ministerul Agriculturii, vorbim mai nou de aproximativ 1.000. Iar produsele atestate ca produse montane, bio ori reţete consacrate, au ajuns de la 700 la aproape 3.000.

Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii: „Avem un boom de producători pentru că oamenii au înțeles că trebuie eficient și sigur pentru piață. Și dacă vă uitați și la nivel european, se încurajează foarte mult scurtarea lanțului alimentar dintre producător și consumator. Înseamnă că de la fermă, de la producătorul de legume sau de alte produse agroalimentare, trebuie să fie cât mai puțini intermediari până la consumatorul final.”

Iar asta, cel puțin în teorie, înseamnă și prețuri mai mici. Cumpărând direct de la producător, dispar costurile de transport, depozitare sau taxele care se aplică produselor aduse din alte ţări.