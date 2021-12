Cele mai bune filme din 2021 de pe Netflix și VOYO, potrivit notelor de pe IMDb

Facebook/Life of Pi

2021 a fost un an marcat, din nou, de pandemia de Covid-19, astfel că industria cinematografică s-a dezvoltat și mai mult în online. Iar producători, regizori și actori celebri de la Hollywood s-au îndreptat către serviciile de streaming.

Nu în ultimul rând, consumul de filme și seriale distribuite online s-a menținut la o cotă ridicată în 2021.

În România, două dintre serviciile de streaming care oferă filme și seriale sunt VOYO și NETFLIX.

Iată care sunt cele mai bune filme de pe VOYO, potrivit notelor obținute pe iMDB:

1 - ”Reconstituirea” (8.0)

Povestea reconstituirii unui banal incident, o bătaie între doi tineri, întreprinsă de Miliție, se transformă într-o crimă. Realizat în alb/negru, filmul a avut premiera în ziua de 5 ianuarie 1970, la București, însă a fost interzis la scurt timp. Sunt de reținut și interpretările de excepție ale actorilor George Mihăiță, Vladimir Găitan, George Constantin, Emil Botta, Ernest Maftei, Ileana Popovici, Ștefan Moisescu - cele mai valoroase din întreaga lor carieră cinematografică.

Regizor: Lucian Pintilie

Joaca: Vladimir Găitan, George Constantin, George Mihăiță

2 - ”Viața lui Pi” (7,9)

Cu ”Viața lui Pi”, regizorul Ang Lee ("Brokeback Mountain", "Tigru și dragon") a creat un film revoluționar despre un tânăr care supraviețuiește unui dezastru maritim și se vede silit să pornească într-o călătorie epopeică, plină de aventuri și de descoperiri. După naufragiul unui transatlantic, fiul adolescent al unui director de grădină zoologică, Pi Patel, plutește în derivă într-o barcă de salvare alături de o hienă, un urangutan, o zebră rănită și un imens și înfometat... tigru de Bengal.

Puștiul își folosește cunoștințele enciclopedice în ceea ce privește comportamentul animalelor pentru a-l ține la distanță pe tigrul Richard Parker, construind o tumultoasă și plină de riscuri relație pe parcursul lungilor luni de călătorie pe valurile oceanului.

3 - ”Jaful de pe strada Baker” (7,2)

Bazat pe povestea adevărată a jafului din 1971 asupra băncii din Baker Street, poveste care a fost interzisă timp de 30 de ani printr-o ordonanță de guvern, filmul ”Jaful de pe Baker Street” / ”The Bank Job” readuce în prim plan cel mai mare jaf din istoria Marii Britanii, în urmă căruia nu s-a făcut nicio arestare și nici un ban nu a fost recuperat. Terry Leather (Jason Statham) este un infractor de mâna a doua a cărui viață s-a complicat în momentul în care a reușit să-i rămână dator dubiosului domn Jessell (Trevor Byfield).

În mod senzațional, autorii reali ai jafului vin să confirme faptele cinematografice. Lansat în 2008, filmul a realizat încasări de peste 60 de milioane de dolari, numai în SUA, și a beneficiat de review-uri pozitive, atât din partea cinefililor, cât și din partea criticilor.

4 - ”Medalia de onoare” (7,7)

Ion are 75 de ani, este casatorit cu Nina si are un fiu, Corneliu, emigrat in Canada. Fiecare convorbire telefonica a lui Ion cu Corneliu este doar o noua cearta legata de decizia din 1989 a tatalui de a anunta militia despre intentia fiului de a fugi din tara.

Acest eveniment petrecut in urma cu sapte ani a afectat iremediabil relatia lui Ion cu sotia sa, care refuza sa-i mai adreseze un cuvant. Într-o zi, Ion primeste prin posta Medalia de onoare acordata cu prilejul aniversarii a 50 de ani de la incheierea celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Scrisoarea care însoțește medalia pomeneste despre fapte de arme deosebite.

Știind că nu a facut nimic care să-l îndreptățească să fie considerat un erou, Ion primește medalia și se foloseste de ea pentru a recăpăta respectul familiei și-al prietenilor. Dar cât timp va trece până se va descoperi impostura?

Regizor: Calin Peter Netzer

Joaca: Victor Rebengiuc, Camelia Zorlescu, Mimi Branescu, Ion Iliescu

5 - ”Dredd 3D - Ultima judecată” (7,1)

Teritoriul Americii în viitor este un deșert nesfârșit. Pe Coasta de Est, începând din Boston și până în Washington DC se întinde Mega City One, o metropolă imensă, dominată de violență, unde locuiesc peste 400 de milioane de oameni, într-o teamă perpetuă.

Singurii care încearcă să facă ordine în acest haos urban sunt cei supranumiți Judecătorii. Aceștia reprezintă întregul sistem: oameni ai legii, jurați, judecători și călăi.

Cel mai bun dintre Judecători este Dredd, căruia Judecătorul suprem îi da o misiune. El trebuie să testeze un Judecător începător, pe Cassandra Anderson, care are puteri telepatice.

Lansat în 2012, filmul de acțiune SF ”Dredd: ultima judecată” / ”Dredd” a avut un succes uriaș, cu încasări de 41 de milioande de dolari.

Alte filme de pe VOYO care trebuie menționate: 21 de poduri (6,6), Riddick (6,4), Insurgent (6,2), Acvila legiunii a IX-a (6,2), Solomon Kane (6,1) și Misiune pe MS One (6,1).

Cele mai bune filme Netflix din 2021, potrivit iMDB:



1 - ”Familia Mitchell împotriva roboţilor” (7,7)

”The Mitchells vs. The Machines” / ”Familia Mitchell împotriva roboţilor” este o comedie de animație, în care membrii familiei Mitchell pornesc la drum și, atunci când dispozitivele lor decid să cucerească lumea, se trezesc în război cu roboții.

2 - ”tick, tick...BOOM!” (7,6)

În pragul aniversării a 30 de ani, un compozitor talentat de muzică de teatru se împarte între iubire, prietenie și presiunea de a crea ceva măreț, cât mai are timp.

3 - ”Don't Look Up” (7,3)

Kate Dibiasky, o proaspătă absolventă a facultății de Astronomie, și profesorul ei, dr. Randall Mindy, fac o descoperire uluitoare: o cometă care orbitează în sistemul solar. Prima problema este că traiectoria ei indică o coliziune directă cu Pământul. A doua este că nimănui nu pare să-i pese.

De ce este nevoie să faci, pentru ca omenirea să privească în sus?!

4 - ”Șapte prizonieri” (7,1)

Un adolescent încearcă să scape din ghearele unui traficant de carne vie și e nevoit să aleagă între viața dusă conform codului său moral și lupta pentru supraviețuire.

5 - ”Sit-ul” (7,1)

Este o dramă istorică bazată pe romanul omonim, cu Lily James, Carey Mulligan, Johnny Flynn și Ralph Fiennes.

Când o văduvă bogată angajează un arheolog amator pentru a se ocupa de săpături la mormintele de pe proprietatea ei, cei doi fac o descoperire care schimbă istoria.

Alte filme Netflix din 2021 care trebuie menționate: ”În ghearele câinilor” (7.0), ”Vivo” (6,7), ”Mirajul identității” (6,6), ”Așa se întoarce roata” (6,6) și ”Red notice” (6,4).