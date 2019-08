Problemele cu care se confruntă dependenții de alcool când ies de sub supraveghere

Imaginile cumplite ale atacului sângeros de la Spitalul de psihiatrie Săpoca au ajuns la anchetatori. Aceştia au deschis un dosar in rem, pentru neglijenţă în serviciu şi ucidere din culpă, care vizează personalul medical.

Pe de altă parte, povestea dramatică aduce în prim-plan neajunsurile din spitalele de psihiatrie, unde circa două treimi dintre pacienţi sunt alcoolici.

Bărbatul de 38 ani care a produs măcelul a fost audiat de procurori, iar anchetatorii au precizat că acum este izolat şi păzit.

Continuă, totodată, şi ancheta colegiului Medicilor, mai ales că tragedia de la Săpoca scoate la lumină probleme grave în spitalele de neuropsihiatrie. De pildă, nu peste tot personalul are pregătirea necesară pentru a lucra cu astfel de bolvani, atrag atenţia şi asociaţiile de pacienţi.

Radu Gănescu, COPAC: „Avem pacienţi sub un tratament foarte puternic, avem pacienţi foarte irascibili, avem pacienţi care de multe ori vedem cum sunt aduşi în spitalele de psihiatrie cu câte 5 -6 oameni de poliţie şi sunt preluaţi de bodyguard sau de un infirmier. Nu poate să îi facă faţă, oricât ne-am dori noi şi personalul se vede că nu e suficient.”

Cele mai multe spitale de psihiatrie lucrează cu limita minimă de personal admisă de lege.

Radu Gănescu, COPAC: „În toate ţările din Europa, de multe ori personalul medical, asistenţii, infermierii, inclusiv medicii fac cursuri de calificare, mai ales pentru categorile de pacienţi cu anumite probleme. Lucrul ăsta nu se întâmplă în România.”

Pe de altă parte, odată externat, pacientul cu probleme psihiatrice iese de sub supravegherea medicală. Mulţi sunt luaţi acasă pe semnătură, iar familiile sunt depăşite de situaţie. Bolnavul nu îşi mai ia corect tratamentul, iar într-un acees de furie adesea recidivează, cu atacuri tot mai violente.

Dificultățile cu care se confruntă dependenții de alcool

În astfel de spitale ajung bolnavii psihic, dar şi dependenţii de alcool. Un tânăr, de pildă, se tratează la Spitalul de neuropsihatrie Voila din Câmpina. Mărturiseşte că bea de la 12 ani.

Pacient dependent de alcool: „Nu mi-am terminat facultatea pe care am început-o, am lucrat într-un serviciu ok, pe care nu au putut să îl menţin din cauza alcoolului, nicio relaţie nu am putut să o menţin din cauza alcoolului. Toată viaţa mea s-a dus din cauza alcoolului."

Şi un şofer de taxi, în vârstă de 40 de ani, şi-a dat viaţa peste cap, distrusă de băutură.

Pacient dependent de alcool: „Beau şi problema e că nu pot să mă mai opresc, beau primul pahar şi pe urmă mă opresc la spital. În care sunt supărat şi îmi vine să beau, simt nevoia să beau."

Unii dependenţi de alcool vin după ce au primit un ultimatum de la familie şi acceptă tratamentul. Dar la spital primesc doar pastille. După cel mult 30 de zile trebuie să părăsească unitatea medicală, iar cei mai mulţi pică iar în patima beţiei.

Irina Minescu, manager Spitalul de Neuropsihiatrie Voila: „Noi nu mai avem controlul după, să fie preluat de o structură. Este o verigă lipsă. Structurile publice nu îţi oferă un sistem ambulator. Te pierzi."

Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie propune înfiinţarea unor echipe mobile formate din medici specialişti, ambulator, medici de familie, asistenţi social şi psihologi, care să umarească pacientul de la externare până la reintegrarea în societate.

