Primele parcări securizate pentru biciclete, inaugurate în sectorul 6. Cât costă un loc și cum îl poți obține

Sunt deja date în folosință patru parcări pentru biciclete în sectorul șase, în preajma stațiilor de metrou, printre blocuri. Persoanele care doresc să le folosească vor putea să se înscrie după votarea regulamentului în Consiliul Local, a explicat edilul. Prețul va fi de 100 de lei pe an.



„Avem primele 4 parcări de biciclete în București! Le-am pus la cca. 1 - 2 km de stațiile de metrou, în sprijinul conceptului "last mile", în zone cu blocuri, pentru că bicicletele sunt dificil de ținut în apartament. Accesul este securizat se face cu cartele și vor fi supravegheate video.

Alocarea se va face în ordinea cronologică a cererilor. În următoarea ședință de Consiliu Local vom vota regulamentul si vom da drumul la înscrieri.

Abonamentul pentru locul de parcare va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an cu AdministrațiaComercialăa Sectorului6, cu posibilitate de prelungire, în cazul în care chiriașul solicită reînoirea abonamentului cu cel mult 60 de zile înainte de expirare și achită taxa aferentă abonamentului pentru încă un an.

Tariful de închiriere pentru un loc este de 100 lei/an.”

Ciprian Ciucu a arătat și condițiile pe care trebuie să le întrunească o persoană pentru a închiria un loc de parcare pentru biciclete.

Pot fi alocate două locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă unde are reședința solicitantul.

Accesul se va face pe baza de card de acces individual, ce este obținut după achitarea tarifului de 100 de lei/ an si al garanției pentru acesta.

O astfel de parcare are 25 de locuri. Dacă există cerere, vom mai face și le vom bugeta și pentru anul viitor.

Adrese:

1. Vintila Mihailescu nr. 12

2. Aleea Ramnicel nr. 2

3. Str Ghirlandei nr. 50

4. Bd 1 Mai nr. 26.

