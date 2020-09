Primele declarații ale profesorului care a protestat față de purtarea măștii. „Copiii au purtat două rânduri de măști”

Profesorul din Oradea care a uimit opinia publică cu o filmare în care protesta față de purtarea măștii în clasă a dat joi primele declarații.

Își susține în continuare inițiativa, dar precizează că nu ar fi obligat niciun copil să își acopere chipul cu acele măști artizanale.

Bărbatul este vizat de o anchetă a Poliţiei şi una a Inspectoratului Școlar, după incident.

„Vreau să vă arăt cum arată o oră în condiţiile de astăzi, în condiţiile în care Guvernul ne obligă să purtăm măşti, şi ne determină să ne comportăm şi să fim ca nişte animăluţe într-un ţarc. Haideţi să vedem cum arata animăluţele din jurul nostru, care n-au voie să părăsească ţarcul, au doar 5 minute de pauză, n-au voie să-şi dea măştile jos".

Nelu Pop, profesorul anchetat: „În primul rând, eu vreau să subliniez ceea ce s-a vehiculat în presă, cum că eu aş fi instigat copiii să nu poarte masca. Nu, dimpotrivă, ei au purtat două rânduri de măşti. Sub acea mască, cu animăluţul respectiv, şi eu, inclusiv, am avut şi masca sanitara, şi copiii au avut două rânduri de măşti. Nicidecum eu nu am îndemnat pe nimeni să nu poarte masca sau să nu respecte legea”.

Totuşi, această formă de protest i-a determinat pe superiorii profesorului să înceapă o anchetă. Inspectoratul Școlar a depus chiar o plângere penală în acest sens.

Albert Meheș, coleg cu profesorul: „Știţi cum e, e o vorbă, ştie toată lumea: Să vorbeşti e argint, să taci e aur. În special, în situaţia asta, trebuia să se abţină, eu îl cunosc foarte bine. Nu trebuia s-o facă, e un băiat excepţional dar, uite că a făcut o greşeală, domle. Fiind cadru didactic, aici în şcoală, n-avea voie el, în clasa sa".

Nelu Pop, profesorul anchetat: „Înainte să intre în şcoală, ei stau înghesuiţi la triajul epidemiologic, înainte să intre în şcoală ei stau şi socializează unul cu celelalt. La fel se întâmplă şi după ce ies din şcoală. Păi, şi-atunci, cum, mă întreb şi eu? Înainte de gardul şcolii nu iau Covid şi, după ce au trecut de gardul şcolii, iau Covid? Ce să vă spun, probabil abordarea, abordarea a fost nepotrivită, într-adevăr".

Deocamdată, rămâne doar sancțiunea inițială: profesorul a fost amendat cu 2.500 de lei pentru că și-a dat masca jos, la un moment dat.