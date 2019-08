Primarul din Cavnic, vizat de un dosar penal. Un localnic susține că a intrat peste el în casă

Poliția din Cavnic a deschis un dosar penal pe numele primarului Vladimir Petruț, după ce acesta a fost reclamat de un localnic, care l-a acuzat pe edil că i-ar fi intrat cu forța în locuință, unde l-ar fi amenințat.

„Bărbatul care a sesizat fapta locuieşte în oraşul Cavnic şi în plângerea sa menţionează că un alt bărbat din aceeaşi localitate a pătruns forţat în locuinţa sa, iar în urma unor discuţii contradictorii, l-ar fi înjurat, agresat şi ameninţat cu acte de violenţă. În urma acestei plângeri, poliţia oraşului Cavnic a deschis un dosar penal, fiind iniţiate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de violare de domiciliu, ameninţare, lovire sau alte acte de violenţă. Totodată, pe numele persoanei care a fost deschis dosar penal urmează a fi efectuată audierea", a precizat, miercuri, pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Florina Meteş, care a adăugat că incidentul a avut loc cu o zi în urmă.

Primarul oraşului Cavnic, Vladimir Petruţ, a declarat pentru agenția de presă că l-a vizitat acasă pe concetăţeanul său, nemulţumit de faptul că acesta ar fi postat pe Facebook informaţia potrivit căreia blocul în care locuieşte nu va intra în reabilitare şi a negat orice altercaţie fizică sau verbală.

„Da, într-adevăr, l-am vizitat acasă pe domnul care a depus plângerea penală pe numele meu pentru că în cursul zilei de ieri, dânsul împreună cu alte persoane au alimentat pe o pagină Facebook ideea că blocul în care locuiesc nu va fi reabilitat. Lucru fals, pentru că Primăria Cavnic va reabilita blocul respectiv, după ce unul dintre locatari îşi va plăti o restanţă de 6.000 de lei, rezultată din taxele şi impozitele locale. Eu am mers acasă la dânsul tocmai pentru a lămuri acest aspect. Ştiam că există camere video acolo, pentru că persoana respectivă a montat în jurul blocului, ilegal, mai multe camere de supraveghere. Am discutat cu dânsul şi i-am explicat situaţia şi l-am rugat să nu mai alimenteze locatarii din bloc cu informaţii false. E adevărat că am gesticulat şi discutat mai aprins, însă aşa e felul meu de a mă comporta. Nu l-am lovit, agresat, înjurat s-au împins, aşa cum susţine dânsul şi acest lucru se va putea vedea din înregistrările video şi din audierile celor doi martori care au fost acolo în momentul discuţiilor", a spus Vladimir Petruţ.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!