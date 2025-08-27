Prima reacție a lui Sebastian Popescu, acuzat de corupere de minori: „Scenariu regizat pentru compromiterea mea politică”

Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a oferit primul răspuns pe rețelele sociale, după ce marți a fost plasat sub control judiciar 60 de zile, sub acuzația de corupere de minori.

Potrivit anchetatorilor, Sebastian Popescu i-ar fi oferit unui adolescent de 15 ani o imagine cu conținut pornografic, cu intenția de a întreține relații sexuale cu minorul.

„În ultimele zile, viața mea personală și cea publică au fost supuse unui val necruțător de informații false, trunchiate și pline de ură, diseminate și amplificate în spațiul media într-un mod fără precedent de către o persoană a cărei probitate morală este mai mult decât îndoienlică raportat la anchetele penale unde este anchetat, la dezinformările prezentate periodic în mediul online.

Ancheta a fost transformată într-un spectacol mediatic, unde fragmente din conversații private au fost difuzate selectiv pentru a crea imaginea vinovăției înainte ca instanța să se pronunțe.

Aceasta nu este justiție, ci un scenariu regizat pentru compromiterea mea politică. Am colaborat cu autoritățile și voi continua să o fac, convins fiind că adevărul se stabilește doar în sala de judecată, nu în studiourile de televiziune […]

Nu am avut și nu voi avea niciodată intenția sau înclinația de a întreține relații de orice natură cu persoane minore. Nu am avut și nu am astfel de atracții sau preocupări. Întreaga această situație este contrară valorilor și caracterului meu”, a scris Sebastian Popescu pe pagina de Facebook.

După ce a fost abordată pe Instagram, victima i-a scris activistului Alex Constandachi, cunoscut că demască astfel de cazuri de agresiuni sexuale.

Sub pretextul că vrea să îi ia un interviu, acesta s-a întâlnit cu Sebastian Popescu și l-a confruntat, apoi a chemat poliția. La audieri, el a recunoscut tot ce a comunicat cu minorul și a dat de înțeles că regretă totul.

Fostul candidat la prezidențiale este cercetat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile pentru corupere de minori. Cercetările au fost preluate de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













