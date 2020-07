Prima noapte din magia virtuală Untold. ”Nu mă așteptam să trăiesc ce am trăit”

Prima noapte în care magia Untold a fost împărțită virtual a adus laolaltă mii de fani din toată lumea, bucuroși să fie împreună la festival, chiar și de la distanță.

Sunt cinci ani în care oamenii au trecut prin momente de neuitat la Untold.

Unii au avut chiar șansa să își întâlnească idolii de-a lungul festivalului.

Monica a venit la Untold împreună cu soțul și câteva prietene. Nu s-a gândit nicio secundă că va fi atât de aproape de artistul preferat.

Citește și Ce surprize le-au pregătit fanilor organizatorii festivalului Untold

A fost însă atât de norocoasă încât să urce pe scenă alături de Robbie Williams. Și acum retrăiește cu emoție fiecare moment.

Monica: "Efectiv nu mă așteptam să trăiesc ce am trăit. A întrebat fetele din public, două fete, dacă îi știu piesele și nu le-au știut, pe această cale le mulțumesc. Am cântat Come Undone și apoi a revenit la mine. Mi-a zis să urc direct pe scenă. I-am zis că îl iubesc, că îi știu toate piesele".

”Eram așa de fericit”

Momente emoționante a trăit și Florin, care a fost invitat pe scenă alături de renumitul DJ Steve Aoki.

Florin: "Mi-am pregătit o pancartă pe care scria ”take me to the dj board” și m-am bucurat când m-a văzut. A fost un moment genial. Când m-am dat jos de pe scenă eram așa de fericit și m-am pus în genunchi și am zis ”yes!!!”, pentru că îmi doream de foarte mult timp chestia asta”.

Și Paul și iubita lui au avut ocazia să își întâlnească idolul, Don Diablo:

Paul: "În drum spre hotel ne-a claxonat mașina de la Untold și Don Diablo era în mașină. Eram îmbrăcați cu steagurile lui, măști. Am ajuns la hotel, s-a dat jos din mașină, aveam niște emoții, wow... Am stat puțin de vorbă cu el".

Emoțiile continuă și în vineri seară virtual pentru fanii Untold care vor retrăi momente speciale din festival alături de artiști precum Kungs, Faithless sau Hardwell.