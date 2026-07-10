Este prima navă de luptă nouă de mari dimensiuni, care se alătură flotei în peste trei decenii.

"Cooperarea strategică dintre Turcia şi România în domeniul industriei de apărare a atins o nouă etapă. În urma Acordului interguvernamental (Government-to-Government) semnat în decembrie 2025, corveta din clasa HISAR 'Contraamiral August Roman' (261) a fost livrată în termen de şase luni de la semnarea contractului şi a intrat în dotarea Forţelor Navale Române - prima navă de luptă nouă, de mari dimensiuni, care se alătură flotei în peste trei decenii. Livrată sub coordonarea Asfat, nava 'Contraamiral August Roman' oferă Forţelor Navale Române o platformă modernă, multifuncţională, pentru o gamă largă de misiuni - supraveghere, recunoaştere, patrulare, interdicţie maritimă şi căutare-salvare, precum şi operaţiuni de suprafaţă, antiaeriene şi antisubmarine, inclusiv operarea unui elicopter îmbarcat", se arată într-un comunicat al companiei.

Nava intră în serviciu într-o configuraţie operaţională iniţială şi este proiectată pentru o dezvoltare graduală a capabilităţilor, permiţând integrarea unor sisteme de luptă şi de senzori suplimentare pe parcursul duratei sale de serviciu.

Cu o lungime de aproximativ 99,5 metri şi un deplasament de circa 2.300 de tone, la o viteză maximă de peste 24 de noduri, nava este echipată cu un tun principal de 76 mm, staţii de armament operate de la distanţă, un radar de control al focului cu senzor electro-optic integrat, sisteme de război electronic, un sonar montat în cocă şi o suită de comunicaţii integrată, interoperabilă NATO.

"Într-o perioadă în care termenele de livrare în proiectele din industria de apărare se întind adesea pe mai mulţi ani, livrarea acestei nave - în termen de şase luni de la semnarea contractului interguvernamental - a demonstrat încă o dată nivelul avansat atins de industria turcă de construcţii navale în inginerie, integrare, producţie şi management de proiect şi a confirmat fiabilitatea Turciei ca partener internaţional de apărare care îşi îndeplineşte angajamentele la timp. Intrarea unei nave noi în serviciul Forţelor Navale reprezintă un pas concret care întăreşte capacitatea de apărare în Marea Neagră, aşa cum au subliniat autorităţile române, care încadrează această achiziţie drept o contribuţie directă la protecţia infrastructurii maritime şi energetice critice a ţării, inclusiv a activelor offshore din Marea Neagră. Această livrare are o semnificaţie aparte pentru securitatea Mării Negre", se menţionează în comunicat.