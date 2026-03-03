Omul a ajuns la spital cu fracturi la ambii umeri, căci oasele sale nu erau încă vindecate, după un accident petrecut anul trecut. Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov anchetează acest caz.

Adrian Grădinaru a fost internat la spitalul județean din Braşov pe 24 februarie, chiar în seara în care ar fi fost bătut de polițiști, după cum povestește el. Medicii l-au operat la ambii umeri, pentru a repara tijele deplasate și deteriorate, care îi fixau oasele.

Victimă: „Deci osu, bucata asta de os nu era ruptă, era rupt doar așa, și el acum când mi l-a forțat mi-a rupt și mai mult din os”.

Bărbatul spune că traumatismele i-au fost provocate de trei polițiști, pe care i-ar fi jignit, când au vrut să-l amendeze pentru parcare pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități. Nu apucase să oprească motorul, când un agent i-a bătut în geam.

Adrian Grădinaru, reclamant: „Am zis, o să mut mașina uite acuma, în clipa asta și da până muți mașina, dă-mi te rog documentele. Am zis da' ce sunteți la japcă și dați amenzi așa pur și simplu că nu aveți buget de salarii la poliție?”

În acel moment, polițiștii ar fi oprit camerele de filmare pe care le purtau și ar fi sărit pe el, să-l imobilizeze.

Adrian Grădinaru, reclamant: „Mi-au dat în coaste, mi-au pus piciorul pe gât să nu mai pot să strig. M-au dat cu capul de asfalt, mi-au pus cătușele, mi-au rupt mâinile de fapt atunci am simțit”.

Poliţiştii l-ar fi băgat cu forța în maşina lor și l-ar fi plimbat prin oraş 10 minute, continuând să-l lovească. Apoi l-ar fi dus înapoi, aproape de locul incidentului, și l-ar fi abandonat în stradă. Soția, care îl aştepta acolo, l-a chemat pe fiul lor în ajutor.

Camelia Grădinaru, soția victimei: „A sunat băiatul la un alt echipaj de poliție care ne-a întrebat una alta, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, am spus toți trei ce s-a întâmplat”.

Bărbatul a fost dus la spital de fiul lui, în vreme ce poliţiştii au făcut cercetări asupra incidentului.

Corespondent PROTV: „Inspectoratul Județean de Poliție Braşov nu a comunicat dacă, în acest caz, s-a făcut o anchetă internă și care este versiunea agenților acuzați asupra celor întâmplate. Motivul este că există deja un dosar penal legat de acest incident, care se află în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov”.