Polițist luat pe capotă de un adolescent de 15 ani aflat la volanul mașinii furate

Un poliţist din Oradea a fost rănit în timpul unei misiuni, joi noapte. Agentul a fost lovit în plin de o maşină, pe care încerca să o oprească.

Autoturismul era furat şi, mai mult de atât, la volan era un adolescent de 15 ani care, în mod evident, nu avea permis. Roxana Tivadar are amănunte, bună ziua Roxana!

Poliţistul are 30 de ani şi este internat la terapie intensivă, cu răni multiple. Joi noapte făcea parte dintr-un filtru, organizat de poliţişti pe centura oraşului. Avea misiunea să oprească o maşină care fusese furată şi despre care aveau informaţii că va trece pe acolo. Aşa s-a şi întâmplat. Doar că tânărul de la volan a încercat să treacă prin filtru, a lovit o bordură şi l-a luat pe poliţist pe capotă. S-a oprit doar când a lovit un parapete metalic. Agentul a rămas inconştient pe caldarâm şi a fost transportat de urgenţă la spital. Tot acolo a ajuns şi adolescentul de la volan. În maşină mai erau doi minori, care au scăpat cu răni uşoare.

Băiatul de 15 ani a furat maşina dintr-o localitate de lângă Oradea, după miezul nopţii. Proprietara recunoaşte că a făcut o imprudenţă, după ce-a parcat în fatza casei.



Adina Pătcaș: " Am uitat cheia în maşină. Adică, bine, am băgat-o în tetiera aia şi am venit în casă. S-o mai întâmplat să mai uităm maşina deschisă, fiind toţi acasă, nu ne-am fi gândit că cineva poate să... Şi pe la 12 jumate vine fratele meu la mine sus, Adina, ai mers cu maşina? Zic nu, chiar am adormit. Şi-a dat seama că cineva a venit să o fure, a sunat repede poliţia."

Poliţiştii au dat alarma şi, în câteva minute, autoturismul a fost identificat în trafic. A fost organizat un filtru lângă un sens giratoriu de pe centura oraşului, însă tânărul a încercat să îl forţeze. Nu a ţinut cont nici de faptul că avea doi copii în maşină. Rănit grav în accident, poliţistul a fost transportat la spital.

Adriana Bălan, UPU Oradea: "Poliţistul este cu un politraumatism, cu traumatism toracic şi de membre superioare, internat pe secţia de terapie intensivă iar copilul este pe chirurgie toracică, cu un traumatism toracic."

Ancheta a fost preluată de procurorii parchetului local Oradea care fac cercetări pentru furt, conducere fără permis şi ultraj. Ceilalţi doi minori care se aflau în maşină furată nu au fost internaţi.