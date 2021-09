Care este cel mai bun dovleac de copt. Secretul dezvăluit de un bucătar

Piețele și chiar magazinele s-au colorat în nuanțe de portocaliu, semn că este vremea dovlecilor numai buni pentru plăcintă, supe sau dulceață.

Doritorii au însă puține șanse să găsească soiuri românești, și asta pentru că fermierii nu se mai încumetă să le cultive. Așa că, ne bazăm mai mult pe dovlecii din alte țări. Anul trecut am cumpărat peste 10 milioane de tone.

Mihai Cencu, fermier: ''Avem tărtăcuțele care sunt de design, acestea sunt. Avem plăcintarul, cum sunt acesta și acesta, din acesta se face supa cremă, conține mult mai mult zahăr. Avem dovleacul pentru copt, turcesc. Acesta e. Care crește mai mare, în general."

Fermier: "Care-i galben, frumos așa la miez, ăla-i cel mai bun. Care-i tăiat, se vede și iei o bucată și faci plăcintă bună."

Cumpărător: "Prețurile acum sunt cam piperate pentru pensia noastră."

Reporter: Ați mai redus din porție?

Cumpărător: "Da, cu siguranță. Căruțul nu e plin, e pe jumătate."

Dovleacul lunguieț, denumit și butternut, este cel mai popular soi cultivat în România. Acesta poate fi gătit în multe feluri.

Bogdan Cozma, bucătar: ''Putem să facem mult mai multe preparate spre sărat sau cu o densitate mai mare. Putem să facem o super supă cremă de dovleac. Este mult mai dens ca și fibră, are o textură mult mai ok, poate fi copt. Dovleacul plăcintar, după cum îi spune și numele, facem plăcintă. Are un gust, nu prea trebuie să îl ajutăm cu prea multe pentru că are un conținut ridicat de zahăr, în comparație cu celălalt. Putem să facem înghețată, putem să facem un sorbet din dovleac.''

Că să scape de importuri, unele lanțuri de hipermerketuri colaborează cu mai mulți agricultori care se angajează să planteze dovleci care ajung mai apoi pe rafturile magazinelor.

Silviu Diaconu, directorul de achiziții produse proaspete: "Anul acesta estimăm că o să vindem în jur de 700 de tone de dovleci. Planificând producția cu producătorii noștri, am reușit să acoperim în totalitate necesarul nostru."

În ultimii ani suprafața cultivată cu dovleci comestibili a rămas relativ constantă. Aproximativ 160 de hectare. Mult prea puțin pentru cât cumpără românii. Dacă acum 5 ani importăm puțin peste 7,3 milioane de tone, anul trecut catitatea a trecut de 10 milioane de tone.