Piața florilor, afectată puternic de pandemie. Cum s-au adaptat comercianții

Industria florilor a fost lovită nemilos de pandemie. Deși în ultima perioadă au fost cumpărate online mai multe flori, numărul comenzilor nu poate compensa pierderile înregistrate în alte sectoare.

De exemplu, puținele evenimente care se mai organizează au și un număr limitat de participanți. Marile lanțuri de florării au înregistrat pierderi chiar și de 80%, iar distribuția către hypermarket-uri a scăzut cu 70%.

Unul dintre cele mai mari lanțuri de florării din România a renunțat în ultimele luni la 20 de angajați. La sfârșitul anului trecut avusese o cifră de afaceri de peste 30 milioane de lei și până să înceapă pandemia inregistrase o creștere de peste 40%.

Adrian Ciucur, CEO Grup Floria: "Noi operăm o rețea de șapte florarii, cinci în București, una în Aeroportul Otopeni și una în Ploiești, pe care din păcate am fost nevoiți s-o închidem din cauza pandemiei, rămânând doar două locații operaționale. Putem spune că piața de evenimente a dispărut aproape în totalitate. Aici vorbim de sezonul principal de nunți, botezuri etc. Cei mai afectați au fost personalul din florării, în condițiile în care toate locațiile noastre din mall-urile comerciale au fost închise."

În aceeași situație sunt multe alte companii din industria florilor. Alexandru a ţinut să-şi păstreze toţi angajaţii dar spune că pandemia l-a forţat să-și reorganizeze activitatea

Alexandru Dadoo, florist: "Am fost nevoiți cumva să ne îndreptăm către aplicații de delivery, să ne axăm mai mult spre buchete și livrări de aranjamente florale. Evenimentele, într-adevăr, foarte multe dintre ele au fost anulate. Cei care încă fac anul acesta, o fac într-un număr mult mai restrâns. De exemplu, 20, 30 maximum 50 de persoane."

Pentru aceste afaceri, bilanțul a fost crunt. Imaginați-vă că pentru marile companii de flori, scăderea a ajuns chiar și la 80% pe partea de import, iar în zona de export, către marile supermarket-uri și hypermarket-uri, scăderea a ajuns la 70%. Există, însă, și o veste bună în toată această poveste. În această perioadă s-au comandat cele mai multe flori online. Dovadă că sunt clienți pentru care florile sunt încă o necesitate.

Unele companii au înregistrat atât de multe comenzi online încât au fost nevoite să angajeze șoferi pentru a onora comenzile.

Dhaniel Nora, florist Purple Flowers: "Am avut practic trei produse noi. Am făcut chiturile de ferarii pe care să le faci acasă, care a fost o activitate foarte frumoasă de făcut pe perioada pandemiei. Pe lângă asta, am făcut abonamente la flori. Comandau o singură dată și primeau flori săptămânal. Și apoi am adus aceste vaze-stătui în România, cumva am început această nebunie pentru că acum se găsesc în mai multe locuri."

Se estimează că şi în perioada următoare românii vor cumpăra flori doar pentru ocazii speciale.