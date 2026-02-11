Peste 140 de clădiri din România vor fi iluminate în roșu pentru a marca 22 de ani de la lansarea serviciului 112

Recomandările ANPC pentru Valentine’s Day și Dragobete. La ce trebuie să fie atenți consumatorii
STS, alături de instituţii publice şi private din întreaga ţară, marchează Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgenţă 112 şi aniversarea a 22 de ani de la operaţionalizarea Sistemului de urgenţă 112 în România, prin iluminarea în roșu a unor clădiri.

autor
Lorena Mihăilă

„În seara de 11 februarie 2026, peste 140 de clădiri ale administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv turnul de comunicaţii al STS, alături de instituţii de cultură şi obiective turistice, vor fi iluminate în culoarea roşie, simbol al Serviciului de urgenţă 112”, a transmis, miercuri, STS, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, ajuns la a 5-a ediţie, evenimentul a devenit deja o tradiţie, fiind organizat an de an, cu o participare tot mai numeroasă din partea instituţiilor şi organizaţiilor care s-au alăturat acestui demers şi au contribuit constant la transmiterea mesajului de responsabilitate civică privind utilizarea numărului unic de urgenţă 112.

„Cetăţenii României au demonstrat, în anul 2025, cel mai ridicat nivel de responsabilitate în apelarea numărului unic 112 de la înfiinţarea acestuia, contribuind semnificativ la buna funcţionare a serviciului de urgenţă şi la salvarea de vieţi prin alertarea rapidă şi eficientă a echipajelor specializate. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale mulţumeşte tuturor instituţiilor şi partenerilor din Bucureşti şi din ţară care, an de an, se implică în acest demers şi susţin promovarea utilizării responsabile a numărului de urgenţă 112”, se mai arată în comunicatul citat.

Potrivit acestuia, vor fi iluminate 19 clădiri din Bucureşti, între care Palatul Cotroceni, Palatul Parlamentului, Primăria Capitalei şi Arcul de Triumf.

Clădirile care vor fi iluminate

BUCUREŞTI

  1. Palatul Cotroceni
  2. Palatul Parlamentului
  3. Primăria Capitalei
  4. Ministerul Afacerilor Interne
  5. Arcul de Triumf
  6. Cercul Militar Naţional
  7. Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”
  8. Palatul Regal
  9. Palatul CEC
  10. Teatrul Odeon
  11. Opera Naţională
  12. Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
  13. Spitalul Clinic Colţea
  14. Centrul Comercial COCOR - difuzare spot campanie 112
  15. Clădirile Globalworth
  16. Ana Tower
  17. Hotel JW Marriot
  18. Hotel Sheraton
  19. Turnul de Telecomunicaţii al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

ALBA

  1.  Consiliul Judeţean Alba
  2.  Palatul Justiţiei din Alba Iulia
  3.  Palatul Principilor Transilvaniei
  4.  Zidurile Cetăţii Alba Carolina
  5.  Monumentul Unirii
  6.  Clădirea Rectoratului, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
  7.  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba
  8.  Spitalul „Dr. Holhoş” din Alba Iulia

ARAD

  1.  Primăria municipiului Arad
  2.  Pasarela pietonală peste râul Mureş din municipiul Arad
  3.  Podul Hobanat
  4.  ARED Active Park

ARGEŞ

  1.  Primăria municipiului Piteşti – proiecţie video
  2.  Primăria municipiului Câmpulung

BOTOŞANI

  1.  Primăria municipiului Botoşani
  2.  Palatul Administrativ

BRAŞOV

  1.  Primăria municipiului Braşov
  2.  Literele „BRAŞOV” de pe Tâmpa

BUZĂU

  1.  Centrul Muzeal I.C. Brătianu Buzău

CARAŞ-SEVERIN

  1. Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, Reşiţa

CLUJ

  1.  Consiliul Judeţean Cluj
  2.  Primăria Dej
  3.  Primăria Floreşti
  4.  Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Cluj
  5.  Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj
  6.  Biblioteca Central Universitară Cluj-Napoca
  7.  TVR Cluj
  8. Cluj Arena
  9.  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
  10.  Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca
  11.  Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
  12.  Optimus City, Cluj-Napoca
  13.  West City Hotel, Cluj-Napoca
  14.  Casa de cultură a studenţilor
  15.  Podul „N”
  16.  Podul „Oaşului-Răsăritului” din Cluj-Napoca
  17.  Diviza 4 Infanterie „Gemina” din Cluj-Napoca

CONSTANŢA

  1.  Consiliul Judeţean Constanţa
  2.  Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa
  3.  Inspectoratul de Poliţie din Constanţa

DÂMBOVIŢA

  1.  Primăria municipiului Târgovişte

DOLJ

  1.  Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova
  2.  Muzeul de Artă din Craiova
  3.  Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

GALAŢI

  1.  Consiliul Judeţean Galaţi

GORJ

  1.  Primăria municipiului Târgu Jiu
  2.  Facultatea de Inginerie, Universitatea Constantin Brâncuşi
  3.  Rectoratul Universităţii Constantin Brâncuşi
  4.  Clădirea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” – proiecţie film 112

HARGHITA

  1.  Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita
  2.  Primăria municipiului Odorheiu-Secuiesc
  3.  Casa de Cultură a Sindicatelor din Miercurea Ciuc
  4.  Colegiul Naţional „Márton Áron” din Miercurea Ciuc
  5.  Liceul Teoretic „Salamon Ernő” din Gheorgheni

HUNEDOARA

  1.  Cetatea Devei
  2.  Primăria Deva
  3.  Colegiul Naţional „Decebal” din Deva
  4.  Teatrul Municipal Hunedoara
  5.  Cetatea Orăştiei

IALOMIŢA

  1.  Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia

IAŞI

  1.  Palatul Culturii din Iaşi
  2.  Primăria municipiului Iaşi
  3.  Casa de Cultură a Studenţilor, Iaşi
  4.  Hotelul Unirea Iaşi
  5.  Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, Iaşi
  6.  Academia Română – filiala Iaşi
  7.  Ateneul Naţional din Iaşi
  8.  Ateneul Naţional din Iaşi – Sala „Unirea”
  9.  Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi
  10.  Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihak”
  11.  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi
  12.  Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
  13.  Panouri publicitare United România – difuzare spot campanie 112
  14.  Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt, Iaşi
  15.  Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Iaşi
  16.  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi
  17.  Aeroportul Iaşi – difuzare spot campanie 112
  18.  Direcţia Judeţeană de Mediu Iaşi
  19.  Panouri publicitare Euromedia Romania – difuzare spot campanie 112
  20.  Palas Mall – difuzare spot campanie 112

MARAMUREŞ

  1. Primăria municipiului Baia Mare
  2. Clădirea monument „Turnul Ştefan”
  3. Podul pietonal din Baia Mare

MEHEDINŢI

  1. Palatul Culturii Teodor Costescu, din Drobeta-Turnu Severin, cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin
  2. Sediul Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin

MUREŞ

  1. Primăria municipiului Târgu-Mureş
  2. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureş
  3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş

NEAMŢ

  1.  Primăria municipiului Piatra Neamţ
  2.  Primăria municipiului Roman
  3.  Primăria oraşului Târgu Neamţ
  4.   Palatul Administrativ al judeţului Neamţ
  5.  Teatrul Tineretului Piatra Neamţ
  6.  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ
  7.  Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ
  8.  Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Neamţ
  9.  Centrul Militar Judeţean Neamţ
  10.  Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Neamţ

OLT

  1.  Consiliul Judeţean Olt
  2.  Prefectura judeţului Olt
  3.  Primăria municipiului Slatina
  4.  Primăria municipiului Caracal
  5.  Teatrul Naţional Caracal
  6.  Biblioteca Naţională „Virgil Carianopol” Caracal

PRAHOVA

  1. Palatul Administrativ din Ploieşti
  2. Palatul Culturii din Ploieşti

SĂLAJ

  1.  Consiliul Judeţean Sălaj

SIBIU

  1. Primăria municipiului Sibiu
  2. Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Sibiu

SUCEAVA

  1. Primăria municipiului Suceava
  2. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

TELEORMAN

  1.  Primăria municipiului Roşiori de Vede
  2.  Primăria oraşului Videle
  3.  Monumentul Eroilor din Videle
  4.  Centrul Multifuncţional pentru Tineri din Alexandria
  5.  Casa de cultură Roşiori de Vede

TIMIŞ

  1.  Palatul administrativ din Timişoara

TULCEA

  1.  Monumentul de mozaic Piaţă Civică, Tulcea
  2.  Monumentul Independenţei din Tulcea

VÂLCEA

  1. Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea
  2. Locaţie Bulevardul Mihai Eminescu - difuzare spot campanie 112
  3. Ecrane pasaj pietonal Calea lui Traian - difuzare spot campanie 112

Sursa: News.ro

