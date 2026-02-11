Peste 140 de clădiri din România vor fi iluminate în roșu pentru a marca 22 de ani de la lansarea serviciului 112

„În seara de 11 februarie 2026, peste 140 de clădiri ale administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv turnul de comunicaţii al STS, alături de instituţii de cultură şi obiective turistice, vor fi iluminate în culoarea roşie, simbol al Serviciului de urgenţă 112”, a transmis, miercuri, STS, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, ajuns la a 5-a ediţie, evenimentul a devenit deja o tradiţie, fiind organizat an de an, cu o participare tot mai numeroasă din partea instituţiilor şi organizaţiilor care s-au alăturat acestui demers şi au contribuit constant la transmiterea mesajului de responsabilitate civică privind utilizarea numărului unic de urgenţă 112.

„Cetăţenii României au demonstrat, în anul 2025, cel mai ridicat nivel de responsabilitate în apelarea numărului unic 112 de la înfiinţarea acestuia, contribuind semnificativ la buna funcţionare a serviciului de urgenţă şi la salvarea de vieţi prin alertarea rapidă şi eficientă a echipajelor specializate. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale mulţumeşte tuturor instituţiilor şi partenerilor din Bucureşti şi din ţară care, an de an, se implică în acest demers şi susţin promovarea utilizării responsabile a numărului de urgenţă 112”, se mai arată în comunicatul citat.

Potrivit acestuia, vor fi iluminate 19 clădiri din Bucureşti, între care Palatul Cotroceni, Palatul Parlamentului, Primăria Capitalei şi Arcul de Triumf.