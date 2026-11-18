Consumatorii sunt atrași de subvențiile guvernamentale, prețurile ridicate ale carburanților și de modelele electrice mai accesibile.

Vehiculele electrice pe baterii au reprezentat aproximativ o treime din toate maşinile vândute pe 18 mari pieţe europene în cursul lunii octombrie, conform datelor furnizate miercuri de E-Mobility Europe, New Automotive şi Fier Automotive. Aceasta în contextul unor discuţii la Bruxelles privind relaxarea ţintelor UE privind emisiile autovehiculelor în 2035, potrivit Agerpres.

Potrivit cifrelor furnizate de E-Mobility Europe, New Automotive şi Fier Automotive, un număr de 295.252 de vehicule electrice pe baterii au fost înmatriculate în Europa în luna octombrie 2026, ceea ce conferă maşinilor complet electrice o cotă de piaţă de 32,1%.

De la începutul anului şi până în prezent, în Europa au fost înmatriculate 2,33 milioane de vehicule electrice pe baterii, o creştere de 40,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2025.

În rândul principalelor pieţe auto europene, vehiculele electrice pe baterii au atins o cotă de piaţă de 41,5% în Franţa, cu 61.958 de unităţi înmatriculate în luna octombrie, în timp ce în Germania au ajuns la o cotă de 37%, cu 94.069 de BEV înmatriculate.

Pieţele auto din ţările scandinave au rămas cele mai electrificate din Europa în octombrie, Norvegia fiind lider cu o cotă de piaţă a BEV de 98,8%. Urmează Danemarca, Finlanda şi Suedia, cu cote de 88,4%, 59,9%, respectiv 51,1%. De asemenea, în octombrie, vehiculele electrice pe baterii au reprezentat aproximativ jumătate din înmatriculările din Luxemburg, Portugalia, Belgia şi Ţările de Jos.

La polul opus, Cehia, Italia şi Polonia au rămas printre pieţele auto cel mai puţin electrificate din Europa, vehiculele electrice pe baterii având cote de 9,3%, 5,9%, respectiv 6,2%.