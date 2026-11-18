”După cum bine ştiţi, acest guvern, să spunem, hibrid din perspectiva compoziţiei politice, monocolor din perspectiva partidului aflat la guvernare şi completat cu membrii guvernului care fac parte din zona tehnocrată, are o structură din perspectiva conducerii diferită de cea a guvernului anterior, o structură cu cinci vice-prim-miniştri. Aşa arată în acest moment decizia premierului în legătură cu atribuţiile domnului vicepriministru Marian Neacşu. Este singurul vicepremier din acest guvern, un guvern care, sigur, a preluat Executivul de la cel anterior, cu o structură de cinci vice prim-miniştri. (...) În condiţiile în care acest guvern are un singur post de vicepriministru, desigur, pe lângă structura de bază pe care domnul Marian Neacşu a gestionat-o, a avut adăugate o serie întreagă de alte atribuţii”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, potrivit news.ro.

Cărbunaru a precizat că asta înseamnă mai multe atribuţii pentru singurul viceprim-ministru din acest Guvern.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a răspuns şi la întrebarea cine ia deciziile în Guvernul României.

”Desigur că mecanismul de avizare este unul pe care orice proiect care ajunge în Guvern trebuie să-l parcurgă. Uneori, este un minister avizator sau mai multe, dar întotdeauna decizia finală în Guvernul României o ia prim-ministrul, în cazul nostru, domnul prim-ministru Luca Niculescu. (…) Guvernul României este condus de prim-ministrul României, care este Luca Niculescu şi care ia şi deciziile în Guvern”, a menţionat el.

Miercuri, a fost publicată în Monitorul Oficial o decizie semnată de premierul Luca Niculescu, privind stabilirea atribuţiilor lui Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne.

Ce atribuții îi revin lui Marian Neacșu, potrivit deciziei premierului

"În temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2026 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale, prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din Programul de guvernare, domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, în calitate de viceprim-ministru, avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de următoarele ministere:

a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;

b) Ministerul Finanţelor;

c) Ministerul Afacerilor Externe;

d) Ministerul Justiţiei;

e) Ministerul Apărării Naţionale;

f) Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului;

g) Ministerul Energiei;

h) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

i) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

j) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;

k) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

l) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale;

m) Ministerul Sănătăţii;

n) Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

o) Ministerul Culturii.

(2) Domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, în calitate de viceprim-ministru, asigură coordonarea funcţională a următoarelor ministere şi structuri:

a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;

b) Ministerul Justiţiei;

c) Ministerul Apărării Naţionale;

d) Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului;

e) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

f) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

g) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;

h) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

i) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale;

j) Ministerul Sănătăţii;

k) ministrul delegat pentru învăţământ preuniversitar.

Art. 2. - Domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, coordonează instituţiile publice şi structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Art. 3. - Domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin prezenta decizie.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 334/2025 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marian Neacşu, viceprim-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 2 iulie 2025, se abrogă" - prevede decizia.