De asemenea, acestea sunt cercetate pentru operațiuni cu droguri de risc și mare risc, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, informează sâmbătă Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Polițiștii spun că, începând cu anul 2018, patru persoane, cetățeni români, ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul obținerii de importante beneficii materiale din 'albirea' unor sume de bani provenite din infracțiuni.

'Membrii ar fi înființat mai multe entități juridice de tipul antreprenor individual și societăți pe acțiuni simplificate (O.D.G.), pe teritoriul Franței, societăți prin intermediul cărora ar fi preluat, în schimbul unor comisioane, importante sume de bani, obținute din traficul de droguri de risc și mare risc, pe care le-ar fi transferat prin mai multe conturi bancare ale unor firme, controlate de gruparea de criminalitate organizată, astfel încât să le disimuleze proveniența ilicită', arată IGPR.

Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi creat un circuit financiar fictiv în cadrul căruia ar fi facturat nereal prestări servicii între diverse entități juridice de pe teritoriul Uniunii Europene în scopul schimbării destinației unor fonduri financiare, existente în patrimoniul firmelor, cu consecința imediată a diminuării bazei impozabile aferentă calculării taxelor și impozitelor datorate bugetului Uniunii Europene și implicit în denaturarea rezultatelor financiare ale firmelor implicate.

'Cercetările au reliefat că, prin conturile bancare ale entităților juridice implicate s-ar fi derulat transferuri bancare de peste 300.000.000 de euro, iar o parte din aceste sume de bani ar fi fost reintroduse în circuitul comercial pentru a se ascunde proveniența lor, fiind investite în bunuri imobiliare situate în municipiile Cluj-Napoca, București și Satu Mare, imobile achiziționate pe numele altor persoane din anturajul grupului infracțional organizat', precizează IGPR.

În urma perchezițiilor efectuate de către polițiști la data de 3 februarie 2026, au fost descoperite și ridicate documente, laptopuri, medii de stocare a datelor, bijuterii, patru ceasuri de lux, peste 23.000 de euro, suma de 65.700 de euro formată din bancnote susceptibil a fi contrafăcute, precum și alte mijloace de probă.

Au fost puse în aplicare mandate europene de arestare emise pe numele a patru români, aceștia fiind arestați preventiv de judecătorii de la Curtea de Apel Oradea și Curtea de Apel București.

În urma cooperării cu autoritățile franceze s-a stabilit că membrii grupării ar fi fost sprijiniți în activitatea infracțională de alte trei persoane, cetățeni români.

IGPR precizează că autoritățile judiciare din Paris desfășoară cercetări privind o largă rețea de spălare a banilor care ar viza și membrii grupării de criminalitate organizată de origine română.

În vederea documentării activității infracționale, autoritățile române și franceze au semnat, în octombrie 2025, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - J.I.T. (Joint Investigation Team).

Concomitent cu acțiunea desfășurată pe teritoriul României, autoritățile franceze au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară și au dispus arestarea preventivă a altor nouă persoane cercetate.

La acțiunea din România au participat și polițiști francezi din cadrul Police Nationale - Direction de la Police Judiciaire.

Audierile s-au desfășurat la sediile D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj și structura centrală.

Activitățile judiciare au fost realizate cu suportul Eurojust și Europol și au beneficiat de sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, ai Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș și Bistrița-Năsăud, de sprijinul specialiștilor criminaliști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Institutul Național de Criminalistică și din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș și de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj și ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.