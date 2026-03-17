„În continuarea cercetărilor efectuate în cadrul dosarului penal aflat sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, ca urmare a activităţilor desfăşurate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, au fost dispuse primele măsuri preventive. În urma administrării probatoriului în cauză, faţă de 4 bărbaţi, cu vârstele cuprinse între 49 şi 62 de ani, a fost dispusă măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Persoanele în cauză urmează să fie prezentate unităţii de parchet competente, cu propuneri legale corespunzătoare, în vederea dispunerii unor măsuri preventive", a informat, marţi seară, Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova.

În acest dosar au fost efectuate 17 percheziţii.

„Activităţile vizează punctele de lucru a două societăţi comerciale care desfăşoară activităţi în domeniul colectării, tratării şi eliminării deşeurilor periculoase şi nepericuloase, precum şi domiciliile unor persoane fizice bănuite de implicare în activităţi infracţionale. (...) Din verificări a rezultat că cele două societăţi comerciale ar fi deversat deşeuri, atât periculoase, cât şi nepericuloase, în perioada octombrie 2025 - prezent, în albia unui râu din municipiul Ploieşti", a transmis anterior IJP Prahova.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că două firme colectau deşeuri periculoase şi nepericuloase din judeţele Mureş, Braşov, Sibiu, Ilfov, Brăila, Prahova şi Dâmboviţa şi le deversau în bazinele din incinta fostei rafinării Astra, de unde erau apoi deversate în staţia de ape uzate Corlăteşti, iar apoi în pârâul Dâmbu, fără a fi tratate.

Erau deversate în acest mod, în medie, cam 10 maşini în fiecare zi, astfel că cel puţin 150-200 de tone de deşeuri netratate ajungeau zilnic în Dâmbu, spun sursele menţionate.

Conform acestora, firmele respective erau plătite cu circa 40 de euro pe tonă pentru tratarea deşeurilor, operaţiune care, de fapt, nu era executată.