Măsurile propuse vin în contextul „numeroaselor" cazuri de agresiune asupra cadrelor didactice, cel mai recent fiind cel din Dâmboviţa, de acum câteva luni, când o învăţătoare a fost lovită la întoarcerea dintr-o excursie, se arată într-un comunicat transmis, joi, de Uniunea Salvaţi România, scrie Agerpres.

„Nimic nu justifică violenţa. Cu atât mai puţin violenţa unor părinţi care intră în şcoală şi agresează cadrele didactice. Orice nemulţumire poate şi trebuie să fie rezolvată prin dialog şi prin mijloace legale, niciodată prin ameninţări sau agresiuni. Şcoala trebuie să fie un spaţiu sigur atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Nu putem cere copiilor să respecte regulile şi să respingă violenţa, în timp ce adulţii le oferă exact exemplul contrar", a declarat deputata Corina Atanasiu, membră în Comisia pentru învăţământ.

Proiectul completează Legea învăţământului preuniversitar 198/2023 în sensul introducerii prevederii potrivit căreia ameninţarea ori lovirea sau alte violenţe săvârşite împotriva unui cadru didactic se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în Codul penal majorată cu o pătrime.

„Nu putem pretinde respect pentru Educaţie dacă nu suntem în stare să-i protejăm pe cei care o fac posibilă. Profesorii nu trebuie să se teamă că vor fi ameninţaţi sau bătuţi pentru că şi-au făcut meseria. Un părinte poate fi nemulţumit de o notă, de o sancţiune sau de o decizie a profesorului. Are tot dreptul să ceară explicaţii şi să conteste acea decizie. Dar nu are dreptul să răspundă cu ameninţări sau violenţă", a subliniat deputatul Daniel Blaga.

Sancţiunea majorată ar urma să se aplice indiferent dacă agresiunea a fost comisă în incinta şcolii sau în afara acesteia, în timpul programului de lucru sau în afara orelor de curs.

Măsura propusă este „în oglindă" cu cea referitoare la cadrele medicale, intrată în vigoare în luna august, se mai arată în comunicat.