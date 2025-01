Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău s-a autosesizat după ce un profesor de religie ar fi promovat idei legionare

Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), au fost organizate comisii disciplinare pentru analizarea situaţiei concomitent cu anchetele desfăşurate de către autorităţi.

"Am fost informată vineri de directorul unităţii de învăţământ despre situaţie, mai întâi telefonic, după aceea prin adresă oficială. Dumnealui, pentru că este angajatorul, a realizat un consiliu de administraţie online, a luat decizia unei comisii de cercetare disciplinară. ISJ are o comisie la nivel de instituţie, am anunţat Arhiepiscopia, având în vedere că este un cadru didactic care predă religia, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, care se şi autosesizase, bineînţeles că prima dată Ministerul Educaţiei.

Suntem în cercetare, înţeleg de aseară, telefonic am fost anunţată de directorul instituţiei de învăţământ că profesorul deja a cerut un concediu fără plată, până la soluţionarea anchetei. (...) Am înţeles că la anumite ore de religie dumnealui ar fi vorbit despre Mişcarea Legionară sau ar fi adus elogii Mişcării Legionare, nu ştiu exact", a declarat pentru AGERPRES inspectorul şcolar general al ISJ Buzău, Daniela Palcău.

Ca urmare a informaţiilor apărute în mediul online, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău s-a autosesizat.

"Ca urmare a informaţiilor apărute în mass media cu privire la faptul că pe data de 3 decembrie 2024, în timpul orei de religie desfăşurate la Colegiul Naţional B.P. Hasdeu din Mun. Buzău, un profesor de religie a promovat în faţa elevilor idei legionare şi concepţii privind Mişcarea Legionară, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău s-a sesizat din oficiu şi efectuează cercetări cu privire la infracţiunea prevăzută de art.5 din OUG nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război", a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: