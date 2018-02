Panică la bordul unui avion Ryanair București-Dublin. Pilotul s-a întors din drum după un zgomot puternic

Incident aviatic cu semne de întrebare, vineri seară, pe aeroportul Henri Coandă din Bucureşti.

Un avion Boeing, care pornise spre Dublin, a făcut cale-ntoarsă şi a zburat zeci de minute deasupra Capitalei înainte de a reveni pe pistă.

În aeronavă se aflau 173 de pasageri şi unii dintre ei spun că ar fi auzit un zgomot puternic. În timp ce sunt specialişti care susţin că avionul ar fi lovit cu coada pista. Reprezentanţii aeroportului au declarat însă că ar fi vorba despre o alertă la bord.

Avionul companiei Ryanair a decolat de pe aeroportul internaţional Henri Coandă la ora 21:20, cu destinaţia Dublin. După câteva minute însă, pilotul a solicitat aterizarea de urgenţă. Aşa că, la ora 22:50, aeronava a revenit pe aeroportul Otopeni.

"Am auzit la desprindere ceva precum o explozie de cauciuc, am presupus prima dată că ar fi fost o anvelopă care ar fi explodat sau ceva. N-au spus decât ca inginerii investighează dacă are vreo problemă că una din alarme s-a declanşat, ne-am învârtit deasupra Bucureştiului cam o oră, o oră şi ceva”, a spus un pasager.

Ana State, purtător de cuvânt Otopeni: "Pilotul a mai făcut din motive de siguranţă câteva ture pentru a goli din carburant."

În timpul cercetărilor, cei 173 de pasageri, printre care doi copii, au rămas în avion.

Martorii povestesc că au fost persoane care au cerut să coboare din aeronavă, printre care şi o femeie din Statele Unite.

"Pasagerii au fost mai nervoşi, au vrut să coboare, s-au speriat, doi i-am văzut chiar au coborât, au cerut asistenţă”, a spus un alt pasager.

Ana State, purtător de cuvânt Otopeni: "Niciun pasager nu a avut absolut nimic de suferit."

Potrivit Hotnews, care citează un site de specialitate, aparatul de zbor a lovit pista cu coada în momentul decolării.

Ana State, purtător de cuvânt Otopeni: "Sub nicio formă n-a atins nu, nu! Au fost inspectate şi pistă şi aeronava şi acum pot să vă spun cu siguranţă că n-a fost vorba de aşa ceva. Probabil a fost o alertă la bord şi aterizările astea se fac pentru motive de siguranţă, nu neapărat dintr-o cauză gravă."

În cele din urmă, după aproape două ore în care s-au făcut investigaţii, aeronava a decolat din nou spre Dublin - de această dată fără probleme.