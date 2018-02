Pasageri învinuiți după ce ușa unei aeronave s-a desprins în timpul aterizării. VIDEO

Twitter/ Ola Brown(Orekunrin)‏

O companie nigeriană aeriană acuză pasagerii unui zbor că au distrus ușa de urgență a aeronavei, la puțin timp după aterizare.

Un zbor al companiei Dana Air, cu destinația Lagos- Abuja, a întâmpinat probleme la aterizare, după ce ușa de urgență a aeronavei a căzut pe pistă, scrie BBC.

Reprezentanții companiei se apără și susțin că nu a existat o problemă tehnică, iar ușa nu putea cădea „fără a fi o consecință a efortului depus de un pasager sau de un însoțitor de zbor pentru a o deschide”.

Pasagerii îi contrazic pe reprezentanții companiei, susținând că în timpul zborului s-a auzit o serie de zgomote din direcția ușii.

„În timpul zborului am auzit ca niște vibrații din direcția ușii. Atunci când am aterizat, am auzit un sunet puternic care semăna cu o explozie, urmată de un șuierat și de o briză. A fost îngrozitor. Însoțitorii de bord au încercat să susțină că noi, pasagerii, am tras de ușă, însă cu toții am negat. În plus, au încercat să ne oprească să facem fotografii”, a mărturisit Dapo Sanwo.

După incident, compania aeriană a oferit un comunicat de presă, prin intermediul căruia încearcă să explice situația.

„Ușa de urgență a aeronavei noastre este presurizată, care în mod obișnuit nu poate cădea fără a fi o consecință a efortului depus de un pasager sau de un însoțitor de zbor pentru a o deschide”, se arată în comunicatul transmis de reprezentanții companiei.

Compania aeriană a afirmat că aeronava a fost inspectată de ingineri alături de o echipă a Autorității Aviației Civile din Nigeria și "nu s-a raportat vreo problemă".

În 2012, un zbor al companiei Dana Air s-a prăbușit într-o suburbie aglomerată din Lagos, în urma incidentului toți cei 153 de oameni aflați la bord au murit.

