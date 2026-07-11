Trenul regio, un automotor, face curse Timișoara-Cruceni și retur. La unsprezece fără zece, garnitura formată din două vagoane mai avea un minut până să plece din stație, când de sub locomotivă a început să iasă fum, care a învăluit și peronul.

Bărbat: „Era în pornire și atunci a luat foc. Un fum cât a ieșit! Și a început ISU să stingă cu extinctoarele. Au dus extinctoarele la cabină, în partea asta, și au stins până au venit pompierii.”

Plutonier Zorița Mircov, purtător de cuvânt ISU Timiș: „La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu degajări de fum la nivelul compartimentului motor al unui automotor staționat. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.”

Potrivit Regionalei Timișoara, în momentul producerii incendiului nu erau călători în tren. Pompierii au stins incendiul după mai bine de o jumătate de oră.

Am încercat să contactăm și operatorul trenului, o companie privată, pentru un punct de vedere cu privire la acest incident. Deocamdată nu am primit un răspuns.

Pompierii au început o anchetă pentru a lămuri cauzele și iau în calcul ipoteza potrivit căreia un conductor electric s-a supraîncălzit.