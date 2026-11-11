Totuși, majoritatea edililor din cele peste 400 de localităţi vizate spun că aşteaptă actul legislativ. 429 de unităţi administrative din ţară au sub 1500 de locuitori şi ar fi vizate de o eventuală comasare.

Două dintre ele, aflate la 50 de kilometri de Craiova, ar vrea să devină o singură localitate şi au început calculele. Izvoare, o comună cu aproximativ 1300 de locuitori, s-ar uni cu Galicea Mare, pentru că șoseaua care le leagă este asfaltată.

Mihăiță Cocârlă, primarul comunei Izvoare: ”Galicea fiind una singură și noi fiind trei sate separate, deja devenim patru.”

Prin unire, cele două comune ar avea peste 5.000 de locuitori.

Mădălin Bănică, viceprimar Galicea Mare: ”Comuna s-ar dezvolta și mai mult, am lăsa un post, un punct de lucru în localitatea Izvoare.”

Localnicii au început deja să se gândească la această posibilitate.

Localnic: ”Parcă nu mai e comuna noastră, te duci și te rogi de altul pe care nu îl cunoști.”

Localnic: ”O să se aglomereze aici și așa este ca populația mare în Galicea.”

Între primarii din Dăbâca și Bonținda, judeţul Cluj, discuţiile despre comasarea voluntară au venit cu nişte condiţii.

Emil Ciobanu, primarul comunei Dăbâca: ”Eu nu o să accept niciodată o înțelegere fără ca noi, să avem un reprezentant cu putere de decizie în comuna cu care ne vom uni.”

Transapuseana, care străbate comunele Râmeț și Ponor din Alba, i-a făcut pe edili să ia în calcul o alipire de bună voie.

Vasile Raica, primar Râmeț: "Suntem comune apropiate avem același număr de persoane aproape egal suntem, avem drumul Transapuseana care trece prin mijlocul comunelor.”

Comunele tulcene Stejaru şi Beidaud au deja proiecte comune şi le despart doar 4 kilometri. În plus, edilul din Stejaru spune că localitatea lui suportă tot mai greu cheltuielile.Dumitru Enache, primarul comunei Stejaru: ”Comuna este în prag de faliment pentru ca bugetul local nu mai poate să susțină dezvoltarea comunei. Cele două bugete comasate vor asigura liniștea.”

Primarul din Sânmihaiu de Câmpie, din Bistriţa Năsăud, se gândește la unirea cu două comune - Micești de Câmpie și Silivașul de Câmpie.

Ioan Mate, primar Sânmihaiu de Câmpie: ”Dacă vom reuși să o facem voluntar acuma, ar fi foarte bine din punctul meu de vedere și al celor care gândesc normal lucrurile.”

Pojorâta, din Suceava, ar vrea să se lipească de Sadova şi Fundu Moldovei, dar nu există un demers oficial. Iar în Argeş, comunele mici sunt chemate la consultări, pe această temă.

Localităţile mici se pot trece benevol pe lista comasării, până la 1 martie.